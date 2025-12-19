Retrospectiva 2025 – Meio Ambiente: avanços na gestão e conservação

O ano de 2025 marcou avanços importantes na condução das ações ambientais de Bonito, com ações estruturantes que fortaleceram a gestão pública, ampliaram a proteção dos recursos naturais e aprimoraram os serviços oferecidos à população. A Prefeitura de Bonito, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), desenvolveu iniciativas estratégicas em diversas frentes, reforçando o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a conservação do território.

Entre os destaques está o crescimento de mais de 40% no índice do ICMS Ecológico em relação a 2020, resultado que reflete melhorias contínuas na área ambiental e no cumprimento de critérios técnicos de gestão. A SEMA também participou ativamente do processo de revisão do Plano Diretor, contribuindo com diretrizes essenciais para orientar o desenvolvimento urbano e rural do município com responsabilidade ambiental.

A infraestrutura operacional recebeu atenção especial ao longo do ano. Foram concluídos o cercamento da área de transbordo e da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR), aumentando a segurança e o controle das atividades. A UTR passou por completa operacionalização, incluindo a terceirização da Coleta Seletiva. Além disso, 50% da coleta doméstica foi terceirizada, garantindo maior eficiência no atendimento. A secretaria também iniciou os processos de licenciamento ambiental do Cemitério Municipal, da área de transbordo e da própria UTR, e avançou no monitoramento das águas superficiais no entorno do cemitério para prevenção de impactos ambientais.

A Educação Ambiental ganhou força com a execução do PEAB, o Programa de Educação Ambiental de Bonito, que promoveu atividades de sensibilização, formação e engajamento comunitário. A SEMA também realizou e apoiou a Feira Socioambiental, evento que fortaleceu a participação social e valorizou práticas sustentáveis.

As ações de manejo, conservação e recuperação ambiental foram ampliadas por meio de novas parcerias institucionais. A secretaria firmou cooperação com o Instituto Taquari Vivo para trabalhos de manejo e conservação do solo, estabeleceu convênio com a Agems/Energisa para aperfeiçoar as práticas de poda urbana e recebeu 20 mil mudas nativas da Itaipu Binacional, reforçando iniciativas de restauração ambiental. Mais de 20 mil mudas foram distribuídas à comunidade, produtores rurais, instituições e municípios da região.

Na gestão de resíduos sólidos, 2025 marcou a operacionalização do Formigão do Vidro, ampliando a destinação adequada e a reciclagem desse material. Também foram realizadas campanhas de coleta de resíduos eletrônicos e implantada a logística reversa de pneus, com mais de 10 mil unidades recolhidas. Além disso, a SEMA prestou apoio técnico e institucional à compostagem de grandes geradores, incentivando soluções sustentáveis para o manejo de resíduos orgânicos.

Com ações integradas, investimentos estruturais e fortalecimento das políticas ambientais, 2025 se consolidou como um ano de avanços significativos para a gestão ambiental de Bonito.