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Agência Minas Gerais | Governo de Minas nomeia 233 novos policiais civis e reforça efetivo em todo o estado

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O Governo de Minas nomeou 233 novos servidores para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O ato foi publicado no Diário Oficial deste sábado (20/12) e contempla profissionais de diferentes carreiras da instituição.

São 165 são investigadores, 32 escrivães, 26 peritos criminais e dez médicos-legistas. As carreiras de investigador, perito criminal e médico-legista são referentes ao concurso público regido pelo edital de 2024, enquanto os escrivães nomeados são excedentes do edital de 2021.

As novas nomeações integram o esforço contínuo da PCMG para o fortalecimento da segurança pública, com foco na recomposição e ampliação do efetivo policial, garantindo melhores condições de atendimento à população mineira.

“Fico feliz de anunciar que estes novos investigadores, médicos-legistas, peritos criminais e escrivães integram, a partir de hoje, a melhor Polícia Civil do Brasil. É mais um esforço do governador Romeu Zema e meu para garantir a segurança do nosso povo mineiro”, afirmou o vice-governador Mateus Simões.

Fortalecimento

De 2019 até este ano, já ingressaram na Polícia Civil 2.590 novos servidores, entre policiais e administrativos, abrangendo todas as carreiras da instituição.

Para a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gamboge, o ingresso dos novos policiais reflete a prioridade dada à segurança pública no estado.

“O investimento permanente na recomposição do efetivo é essencial para o fortalecimento da Polícia Civil. Com mais servidores, ampliamos nossa capacidade de investigação, aprimoramos os serviços prestados e reforçamos o compromisso institucional com a proteção da sociedade mineira”, destacou.

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