Artesanato de Nova Iguaçu presente na Rio Artes Manuais

O artesanato de Nova Iguaçu vai marcar presença, mais uma vez, na Rio Artes Manuais, no centro de convenções ExpoMag, na Cidade Nova. A partir desta quarta-feira (9) até o dia 13 de abril, o estande da Prefeitura de Nova Iguaçu, organizado pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), será representado por 15 profissionais do Programa Municipal de Artesanato. Esta será a quarta participação consecutiva do município, um dos pioneiros com estande da cidade no evento.

O espaço vai mostrar o talento e a qualidade de produtos criados nas mais variadas técnicas, incluindo cerâmica, costura criativa, crochê, marcenaria, bordados, encadernação, macramê e pintura. Além disso, outros 45 artesãos cadastrados no Programa estarão em caravana da Fenig, visitando o evento no dia 10 de abril, a partir das 9h.

“Os profissionais do Programa Municipal de Artesanato de Nova Iguaçu estão sempre presentes na Rio Artes Manuais de forma muito ativa, expondo e comercializando seus produtos no estande do município, visitando e participando de diversas oficinas e palestras. É um evento que mostra a força do Artesanato de Nova Iguaçu em nosso município e fora dele”, afirma o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

Artesã cadastrada na Fenig desde 2020, Tânia Regina Pereira Braga, superou um acidente que a colocou numa cadeira de rodas para mostrar que não há limitações que a impeçam de realizar sonhos através do artesanato. “Criei a marca Arte da Praia com peças do mar. Participo das feiras e hoje sigo com muito amor levando a energia do mar para a casa daqueles que adquirem meu artesanato”, destaca Tânia, da arte decorativa.

A marcenaria também será destaque no estande de Nova Iguaçu. Luiz Alberto é aposentado e encontrou no artesanato uma nova atividade profissional. Ele cria peças em madeira, em especial relógios, com uma pegada inovadora e inspirada não só no tradicional como também no inusitado, como um relógio inspirado na pintura Abaporu, de Tarsila do Amaral. “Me identifiquei com artesanato e hoje amo o que faço, não vejo isso como passatempo e sim como prazer em esculpir, pintar e criar cada dia peças diferentes”, destaca Luiz Alberto dos Santos Ferreira.

Entre muitos outros artesãos que representarão Nova Iguaçu no estande, Fabiana Santos traz a inovação e o bom humor dos bonecos de cabaça para a Rio Artes Manuais, mostrando que o artesanato do município tem uma infinidade de técnicas encantadoras para o público desse segmento da Economia Criativa.

O estande do artesanato Prefeitura de Nova Iguaçu/Fenig na Rio Artes Manuais estará aberto, de 9 a 13 de abril, das 10h às 21h e domingo, até 17h, no ExpoMag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas, s/n – Cidade Nova – Rio de Janeiro.