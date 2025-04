Corujão exibe Hoje, Quarta (09/04) na Globo; O Que de Verdade Importa, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Posted on

Por MRNews Diego Hypolito Desistiu do BBB25? Entenda a Polêmica do Primeiro de Abril Na manhã desta terça-feira (1º), as redes sociais foram tomadas por rumores de que Diego Hypolito teria desistido do BBB25. A suposta desistência do ex-ginasta foi divulgada por um perfil no X (antigo Twitter), que compartilhou uma imagem em preto e […]