GCM aborda dois adolescentes e recupera bicicleta furtada do sistema Integrabike – Agência de Notícias

20 de dezembro de 2025



20 de dezembro de 2025

16:59

Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br)

Fotos: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba identificou dois adolescentes, na tarde de sexta-feira (19), que utilizavam uma bicicleta do sistema Integrabike, alugada no dia anterior e que não havia sido devolvida. O caso foi na Vila Santana, constatado por um GCM de folga e que acionou a equipe do Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI).

Após contato com a empresa responsável pelo serviço de bicicletas compartilhadas na cidade, a GCM confirmou a irregularidade e um representante do Integrabike também esteve no local, por volta das 17h20 e com a guarnição do Canil da GCM, e retomou a posse do equipamento. 

Os adolescentes alegaram que a bicicleta havia sido repassada por um terceiro e foram acompanhados até as residências de seus responsáveis legais, para orientação e posterior apresentação da ocorrência no Plantão da Polícia Civil.

Em uma das casas, os guardas localizaram uma criança de sete anos, sozinha no imóvel, sendo imediatamente acionado o Conselho Tutelar para averiguação da situação e demais providências.

Na unidade policial, após registro de boletim de ocorrência, os envolvidos acabaram liberados aos seus responsáveis legais e vão responder pela conduta quando acionados pelo juizado. 

