Governo de Roraima encerra programação com 40 mil brinquedos entregues em Boa Vista

O Governo de Roraima concluiu nesta sexta-feira, 19, a entrega de brinquedos da ação Natal Presente em Boa Vista. Durante dois dias, crianças receberam os presentes em oito polos de distribuição, com atendimento organizado por turnos para facilitar o acesso das famílias e garantir agilidade na entrega.

Esta última etapa marcou o encerramento da programação de 2025, que também atendeu todos os municípios do interior do Estado e foram distribuídos mais de 150 mil brinquedos.

De acordo com o governador Antonio Denarium, a ação se consolidou como o maior programa de entrega de brinquedos da história de Roraima. “Este ano alcançamos cerca de 150 mil brinquedos entregues na capital, no interior, em vilas, comunidades indígenas e ribeirinhas. É um trabalho feito com seriedade para levar dignidade, alegria e o direito de brincar às crianças que mais precisam”, afirmou.

Entre as famílias atendidas, a moradora do bairro Senador Hélio Campos, Leidiane Brito, se emocionou ao ver o filho receber o presente. Mãe de uma criança com autismo, ela destacou a importância da ação para quem enfrenta dificuldades no dia a dia.

“É muito bom ver essas crianças recebendo brinquedos, porque muitas famílias não têm condições de comprar. Meu filho ficou muito feliz. Esse momento é muito especial para nós”, disse.

ORGANIZAÇÃO

Moradora da área atendida no polo da Escola Estadual Jesus Nazareno de Souza, Rosilda Soledade Santos, que levou a filha de 4 anos para receber o brinquedo, destacou a organização da ação e a rapidez no atendimento. E parabenizou o governo pela ação.

“Esse trabalho que ele faz é maravilhoso, esse trabalho com as crianças de entregar brinquedos, as crianças ficam felizes, é uma alegria, é muito lindo esse projeto”, relatou.

Quem também aprovou a ação Natal Presente foi Maria Aparecida Nascimento, avó de Luana Vitória, de 10 anos, cadeirante. “Pra mim é muito bom, porque ela fica muito feliz. Ela adora ganhar presente. Quando eu falo assim, bora lá ganhar um presente, ela oba! E aí isso me deixa muito feliz”, relatou.

A secretária da Setrabes, Tânia Soares, fez um balanço da edição 2025 do Natal Presente e destacou a ampliação do alcance da ação, o envolvimento das equipes e a estrutura mobilizada para garantir as entregas em todo o Estado.

“O Natal Presente 2025 superou as nossas expectativas. Ampliamos o atendimento e conseguimos beneficiar mais de 50 mil crianças. Foram 36 polos funcionando com tranquilidade, com momentos de brincadeira, interação e alegria para as famílias. Mais de 350 servidores, de toda a estrutura do Governo, trabalharam manhã, tarde, noite e finais de semana para que tudo acontecesse”, disse.

Tânia ressaltou que o trabalho coordenado pela Setrabes com apoio de diversas pastas resultou em um saldo muito positivo. “Isso foi possível graças à liderança e ao apoio do governador Antonio Denarium e do vice-governador Edilson Damião. Foi um Natal Presente que ficará marcado na história”, finalizou.

O post Governo de Roraima encerra programação com 40 mil brinquedos entregues em Boa Vista apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.