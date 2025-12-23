Jazz, shows gratuitos e programação de Natal movimentam fim de semana em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O agendão cultural deste fim de semana em Mato Grosso do Sul reúne música, ocupação dos espaços públicos e programação natalina em diferentes municípios. Em Campo Grande, o destaque é o Campo Grande Jazz Festival, que leva apresentações gratuitas de jazz para a Capital, reunindo artistas locais e convidados em uma programação distribuída ao longo de vários dias e pensada para aproximar o público do gênero.
A agenda na capital segue aquecida com shows gratuitos de Jiraya Uai, Fred e Victor e da dupla Patrícia e Adriana, ampliando a oferta musical em diferentes pontos da cidade. O Circuito Natalino, no Centro, complementa a programação com decoração temática, apresentações artísticas e ações voltadas às famílias, reforçando o clima de fim de ano e a ocupação cultural das ruas.
No interior, a programação de Natal em Terenos e Dourados movimenta a agenda com shows, atividades culturais e atrações abertas ao público.
A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:
Sexta-feira (19)
Espetáculo “R.U.I.A.” – Dentro da programação de férias do Sesc Teatro Prosa, a Cia. Dançurbana apresenta um espetáculo que mistura mitologia, brincadeiras e aprendizado, voltado ao público infantil e familiar.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
Campo Grande Jazz Festival – O festival retorna ocupando espaços públicos da cidade com apresentações de jazz de músicos locais e nacionais. Nesta sexta, sobem ao palco Adriel Santos, Gabriel Basso e Giovani Oliveira.
Horário: 17h30
Local: Terminal Morenão
Entrada: Gratuita
Festival de Natal – O Projeto Social + Feliz realiza um festival voltado às crianças do bairro Serraville, com atrações como algodão doce, touro mecânico, casa do Papai Noel e atividades recreativas.
Horário: 16h
Local: União da Serra – Bairro Serraville
Entrada: Gratuita
Show de encerramento do projeto “Compondo Talentos” – Alunos do projeto que oferece aulas gratuitas de música apresentam um espetáculo de encerramento, reunindo técnicas vocais, percussão, sopros e cordas, em uma noite que celebra aprendizado e formação musical.
Horário: 19h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: Gratuita
Jiraya Uai – Apresentação musical com repertório voltado ao forró e à música popular brasileira, ideal para quem busca música ao vivo para encerrar a sexta-feira.
Horário: 20h30
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita
Fred e Victor – Show sertanejo integra projeto itinerante que leva música ao vivo aos bairros de Campo Grande, com proposta familiar e ocupação de espaços públicos.
Horário: 19h
Local: Bairro Tiradentes – Av. Rouxinol com Rua Getúlio
Entrada: Gratuita
Circuito Natalino – Desfile temático com personagens e intervenções artísticas no centro da cidade, voltado ao público infantil e às famílias.
Horário: 18h40
Local: Rua 14 de Julho e Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Carne Viva” – Misturando teatro, música e performance, o espetáculo reúne histórias reais de mulheres, evocando memória e resistência feminina. As apresentações contam com interpretação em Libras.
Horário: 20h
Local: Teatro Grupo de Risco – R. Trindade, 401
Entrada: Gratuita
“O Poeta e o Profeta” – Especial Renato Russo e Raul Seixas – A banda Plebheus apresenta um especial dedicado a Renato Russo e Raul Seixas, reunindo clássicos que marcaram gerações em uma noite nostálgica.
Horário: 17h
Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115
Entrada: A partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/19-12-o-poeta-e-o-profeta-especial-renato-russo-e-raul-seixas-por-plebheus/3239377
BBQ – Ed. Stranger Baile – Após adiamento da edição anterior, o baile retorna com festa inspirada na série Stranger Things e sets dos DJs MatMet, Valto e Gustavo Freitas.
Horário: 22h
Local: Ponto Bar – R. Temistócles, 103
Entrada: A partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bbq-apresenta-stranger-baile/3243022
Feira de Artes Gallery Carlos Vera – Feira especial de dezembro reúne obras e gravuras de artistas locais, com opções de presentes de Natal e foco na produção autoral sul-mato-grossense.
Horário: A partir das 9h
Local: Gallery Carlos Vera – Av. Marques de Pombal, 865
Entrada: Gratuita
109 anos de Manoel de Barros – Noite dedicada à celebração do nascimento do poeta Manoel de Barros, com música, poesia, artes visuais e o show “Raphael Vital – Voz & Cordas”.
Horário: 19h às 22h
Local: Casa-Quintal Manoel de Barros
Entrada: R$ 66, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/celebracao-109-anos-poeta-manoel-de-barros/3249904
Beget em Cena e Banda – Apresentação intimista de Beget acompanhado de banda, unindo música e gastronomia em uma noite com jantar incluso.
Horário: 21h
Local: Rua 14 de Julho, 1431, casa 03 – fundos
Entrada: R$ 60 individual ou R$ 50 a partir de dois ingressos
Show Baile do Tio Léo – Uma noite solidária que une música sertaneja e compromisso social. O Show Baile em prol da cirurgia do Tio Léo reúne grandes nomes da música regional, com apresentações de Alex & Yvan, Eco do Pantanal, Grupo Chama Campeira, Gregório & Grupo Fronteira, Zé Carrilho (Grupo Baile Som) e Helton Franco. O evento tem caráter beneficente e toda a arrecadação será destinada ao apoio ao tratamento de saúde.
Horário: 20h
Local: Rancho do Tio Léo – Rua Alto da Lapa, 81 – Jardim Centenário
Entrada: R$ 25, com venda pelo WhatsApp (67) 99981-4067
B2BDay – O DJ Vaez celebra aniversário com uma noite dedicada aos encontros b2b, reunindo diversos DJs da cena eletrônica campo-grandense em sets colaborativos.
Horário: 23h
Local: NON – R. Pimenta Bueno, 127
Entrada: Gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/b2bday/3249298
Show de Loud – Kiss Cover (PY) – Diretamente de Assunção (PY), a banda Loud apresenta um tributo ao Kiss, com figurino, maquiagem e repertório focado nos grandes clássicos do grupo.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: A partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/kiss-cover-assuncion-loud/3144752
Terenos
Natal de Luz e Esperança – Começa nesta sexta-feira a programação de Natal de Terenos. Vai ter Feira Terenos Criativa, chegada do Papai Noel, apresentação da Escola de Artes de Terenos e do grupo Sapatilhas Mágicas, além de show com Max Henrique.
Horário: a partir das 17h
Local: Parque Isaac Cardoso Filho
Entrada: gratuita
Dourados
Natal Encantado – O Natal Encantado de Dourados segue com bastante atrações neste fim de semana. Nesta sexta-feira tem Roda de Chamamé, shows com Surungo Bueno e grupo SomStyllo.
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Antônio João
Entrada: gratuita
Sábado (20)
Campo Grande Jazz Festival – Após o sucesso da primeira edição, o festival retorna com a proposta de ocupar espaços públicos de grande circulação, levando apresentações de jazz com músicos locais e nacionais. Neste sábado, sobem ao palco Felipe Silveira (SP), Daniel D’Alcantara (SP) e artistas da cena local, em uma tarde dedicada à diversidade e à valorização do jazz.
Horário: 17h30
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita
Patrícia e Adriana – Neste sábado tem apresentação da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O show acontece em formato aberto, com repertório popular e estrutura montada em área residencial, priorizando acesso gratuito e convivência comunitária.
Horário: 19h
Local: Rua Cecílio Arruda de Araújo com Rua Evelina Selingardi, bairro Dom Antônio Barbosa
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Histórias Mágicas de Natal” – O clima natalino ganha vida em um espetáculo musical repleto de histórias, brincadeiras e canções ao vivo, apresentado pela Trupe Teatro de Brincar. A atração é voltada ao público infantil e às famílias, integrando a programação de fim de ano.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Carne Viva” – Misturando teatro, música e performance, o espetáculo reúne histórias reais de mulheres, evocando memória, resistência e sensibilidade feminina. As apresentações contam com interpretação em Libras, ampliando o acesso ao público.
Horário: 19h30
Local: Teatro Grupo de Risco – R. Trindade, 401
Entrada: Gratuita
O Baile Todo – Funk Anos 2000 – O Capivas Cervejaria recebe mais uma edição do Baile Todo, com uma seleção especial de funks dos anos 2000 e hits que marcaram gerações, em um encontro descontraído para dançar e curtir a tarde de sábado.
Horário: 17h
Local: Capivas – R. Pedro Celestino, 1079
Entrada: Gratuita
“Fica Mais um Pouco” – Marina Peralta Convida – A cantora Marina Peralta retorna às raízes sul-mato-grossenses e convida artistas regionais para uma noite de celebração da música local. O show conta com participações de Érica Espíndola, Beca Rodrigues, Beget de Lucena, Soulra, Ton Alves, além de sarau e discotecagem em vinil.
Horário: 17h30
Local: Jardim Secreto – R. Barão de Melgaço
Entrada: A partir de R$ 30, com venda pelo WhatsApp (67) 98151-5511
Linkin Park Cover Brasil – Uma das principais bandas cover do Linkin Park no Brasil realiza apresentação única em Campo Grande, com repertório dedicado aos grandes sucessos do grupo que marcou gerações do rock alternativo.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: A partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/linkin-park-cover-brazil/3222729
DAZA 12 Anos – A DAZA Club celebra 12 anos como espaço de referência da vida noturna LGBTQIAPN+ e aliados. A festa propõe uma viagem por “doze eras, doze artistas e doze formas de ser livre”, reunindo música, identidade e diversidade.
Horário: 23h59
Local: DAZA Club – R. Marechal Rondon, 2181
Entrada: A partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/daza-12-anos-sabado-20-12/3253029
Show de Vitin – Vitin, ex-vocalista da banda Onze20, retorna a Campo Grande para um show especial, revisitando sucessos da carreira e interpretando canções nacionais que influenciaram sua trajetória musical.
Horário: 16h
Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668
Entrada: A partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/vitin-ex-vocalista-onze20-gleds-jay-jenner/2793625
LOVE – Ed. Lupland – A última edição da LOVE em 2025 acontece no quintal do Lupland Biergarten, reunindo house music, pista a céu aberto e clima de celebração. No line-up estão os DJs André X, Tommy Menegazzo, Nathalia Albuquerque e Cegonha.
Horário: 16h às 23h30
Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: R$ 140, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/love-edicao-lupland-a-ultima-de-2025/3230648
Natal dos Doces – Espaço temático com decoração natalina, brinquedos e atrações voltadas ao público infantil. A ambientação simula uma fábrica de doces e conta com opções acessíveis para crianças PcD.
Horário: Durante o funcionamento do shopping
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: Gratuita (brinquedos pagos à parte)
Orquestra de Natal no Shopping Campo Grande – Apresentação da banda de música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com repertório de clássicos natalinos. O concerto integra a programação de fim de ano do shopping e é voltado para toda a família.
Horário: 19h
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: Gratuita
Especial Nirvana e Foo Fighters – Show dedicado a duas bandas marcantes do rock internacional, com repertório focado nos principais sucessos de Nirvana e Foo Fighters, voltado aos fãs de grunge e rock dos anos 1990 e 2000.
Horário: 17h
Local: Irlandês Pub
Entrada: A partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/20-12-especial-nirvana-e-foo-fighters-por-soundframe/3245732
Paredão Dark Room – Festa noturna com proposta de música eletrônica e pista intensa, realizada no Non StopClub. O evento acontece de madrugada e é voltado ao público adulto.
Horário: 23h
Local: Non StopClub
Entrada: R$ 13,99, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/paredao-dark-room/3249355
Terenos
Natal de Luz e Esperança – O cantor Loubet anima o Natal de Luz e Esperança de Terenos neste sábado.
Horário: 20h30 (show)
Local: Parque Isaac Cardoso Filho
Entrada: gratuita
Dourados
Natal Encantado – Para comemorar o aniversário da cidade, o Natal Encantado terá programação especial neste sábado. O espetáculo infantil Batucando Histórias agita a criançada, seguido dos shows do grupo Samba Pop e Lendas 67.
Horário: a partir das 18h
Local: Praça Antônio João
Entrada: gratuita
Domingo (21)
Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento – Última edição do ano do encontro que promove diálogos sobre memória urbana e patrimônio cultural. O convidado é Athayde Nery, que participou do processo de tombamento do Complexo Ferroviário de Campo Grande.
Horário: 8h30
Local: Casa Amarela – Rua dos Ferroviários, 118
Entrada: Gratuita
Feira Bosque da Paz – Na última edição do ano, a Feira do Bosque da Paz recebe a banda Alziras para um especial com clássicos do Mamonas Assassinas. O evento reúne música, gastronomia, artesanato e atividades culturais.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça Bosque da Paz
Entrada: Gratuita
Campo Grande Jazz Festival – O festival segue ocupando espaços públicos com apresentações de jazz. Neste domingo, sobem ao palco Felipe Silveira (SP), Daniel D’Alcantara (SP) e músicos da cena local.
Horário: 17h30
Local: Av. Calógeras, em frente à Plataforma Cultural
Entrada: Gratuita
Esquenta do Bloco Laricas – O Bloco Laricas promove um esquenta de carnaval com samba de roda do coletivo Capoeira do Mato, shows do grupo Samba Caos e da banda Batuque Canta, além de cortejo de blocos e feirinha.
Horário: 17h às 22h30
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: Gratuita
Grande Final do Fesmorena 2025 – O Fesmorena, projeto que revela talentos infantojuvenis da música autoral, com participantes de 7 a 17 anos, realiza neste domingo a grande final da edição 2025, reunindo os destaques selecionados ao longo do ano.
Horário: 18h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: Gratuita
Churras do Canalhas – O tradicional churrasco de fim de ano da Cervejaria Canalhas reúne música ao vivo com Fulvio Boer, Gabriel Noah & Trio e a banda Fernando Morreu. Consumo e ingressos são vendidos à parte.
Horário: 11h às 19h
Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/churras-canalhas/2766679
Terenos
Natal de Luz e Esperança – Para fechar o fim de semana, o Natal de Luz e Esperança traz apresentações culturais, apresentação de Greice Helena e show com Trancaço Baileiro.
Horário: a partir das 17h
Local: Parque Isaac Cardoso Filho
Entrada: gratuita
Dourados
Natal Encantado – Já no domingão tem show da Banda NHS. Depois, vai ao palco o grupo Forrodiando, com o melhor do ritmo nordestino.
Horário: a partir das 19h30
Local: Praça Antônio João
Entrada: gratuita
