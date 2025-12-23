Jazz, shows gratuitos e programação de Natal movimentam fim de semana em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O agendão cultural deste fim de semana em Mato Grosso do Sul reúne música, ocupação dos espaços públicos e programação natalina em diferentes municípios. Em Campo Grande, o destaque é o Campo Grande Jazz Festival, que leva apresentações gratuitas de jazz para a Capital, reunindo artistas locais e convidados em uma programação distribuída ao longo de vários dias e pensada para aproximar o público do gênero.

A agenda na capital segue aquecida com shows gratuitos de Jiraya Uai, Fred e Victor e da dupla Patrícia e Adriana, ampliando a oferta musical em diferentes pontos da cidade. O Circuito Natalino, no Centro, complementa a programação com decoração temática, apresentações artísticas e ações voltadas às famílias, reforçando o clima de fim de ano e a ocupação cultural das ruas.

No interior, a programação de Natal em Terenos e Dourados movimenta a agenda com shows, atividades culturais e atrações abertas ao público.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (19)

Espetáculo “R.U.I.A.” – Dentro da programação de férias do Sesc Teatro Prosa, a Cia. Dançurbana apresenta um espetáculo que mistura mitologia, brincadeiras e aprendizado, voltado ao público infantil e familiar.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Campo Grande Jazz Festival – O festival retorna ocupando espaços públicos da cidade com apresentações de jazz de músicos locais e nacionais. Nesta sexta, sobem ao palco Adriel Santos, Gabriel Basso e Giovani Oliveira.

Horário: 17h30

Local: Terminal Morenão

Entrada: Gratuita

Festival de Natal – O Projeto Social + Feliz realiza um festival voltado às crianças do bairro Serraville, com atrações como algodão doce, touro mecânico, casa do Papai Noel e atividades recreativas.

Horário: 16h

Local: União da Serra – Bairro Serraville

Entrada: Gratuita

Show de encerramento do projeto “Compondo Talentos” – Alunos do projeto que oferece aulas gratuitas de música apresentam um espetáculo de encerramento, reunindo técnicas vocais, percussão, sopros e cordas, em uma noite que celebra aprendizado e formação musical.

Horário: 19h

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: Gratuita

Jiraya Uai – Apresentação musical com repertório voltado ao forró e à música popular brasileira, ideal para quem busca música ao vivo para encerrar a sexta-feira.

Horário: 20h30

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Fred e Victor – Show sertanejo integra projeto itinerante que leva música ao vivo aos bairros de Campo Grande, com proposta familiar e ocupação de espaços públicos.

Horário: 19h

Local: Bairro Tiradentes – Av. Rouxinol com Rua Getúlio

Entrada: Gratuita

Circuito Natalino – Desfile temático com personagens e intervenções artísticas no centro da cidade, voltado ao público infantil e às famílias.

Horário: 18h40

Local: Rua 14 de Julho e Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Carne Viva” – Misturando teatro, música e performance, o espetáculo reúne histórias reais de mulheres, evocando memória e resistência feminina. As apresentações contam com interpretação em Libras.

Horário: 20h

Local: Teatro Grupo de Risco – R. Trindade, 401

Entrada: Gratuita

“O Poeta e o Profeta” – Especial Renato Russo e Raul Seixas – A banda Plebheus apresenta um especial dedicado a Renato Russo e Raul Seixas, reunindo clássicos que marcaram gerações em uma noite nostálgica.

Horário: 17h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: A partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/19-12-o-poeta-e-o-profeta-especial-renato-russo-e-raul-seixas-por-plebheus/3239377

BBQ – Ed. Stranger Baile – Após adiamento da edição anterior, o baile retorna com festa inspirada na série Stranger Things e sets dos DJs MatMet, Valto e Gustavo Freitas.

Horário: 22h

Local: Ponto Bar – R. Temistócles, 103

Entrada: A partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bbq-apresenta-stranger-baile/3243022

Feira de Artes Gallery Carlos Vera – Feira especial de dezembro reúne obras e gravuras de artistas locais, com opções de presentes de Natal e foco na produção autoral sul-mato-grossense.

Horário: A partir das 9h

Local: Gallery Carlos Vera – Av. Marques de Pombal, 865

Entrada: Gratuita

109 anos de Manoel de Barros – Noite dedicada à celebração do nascimento do poeta Manoel de Barros, com música, poesia, artes visuais e o show “Raphael Vital – Voz & Cordas”.

Horário: 19h às 22h

Local: Casa-Quintal Manoel de Barros

Entrada: R$ 66, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/celebracao-109-anos-poeta-manoel-de-barros/3249904

Beget em Cena e Banda – Apresentação intimista de Beget acompanhado de banda, unindo música e gastronomia em uma noite com jantar incluso.

Horário: 21h

Local: Rua 14 de Julho, 1431, casa 03 – fundos

Entrada: R$ 60 individual ou R$ 50 a partir de dois ingressos

Show Baile do Tio Léo – Uma noite solidária que une música sertaneja e compromisso social. O Show Baile em prol da cirurgia do Tio Léo reúne grandes nomes da música regional, com apresentações de Alex & Yvan, Eco do Pantanal, Grupo Chama Campeira, Gregório & Grupo Fronteira, Zé Carrilho (Grupo Baile Som) e Helton Franco. O evento tem caráter beneficente e toda a arrecadação será destinada ao apoio ao tratamento de saúde.

Horário: 20h

Local: Rancho do Tio Léo – Rua Alto da Lapa, 81 – Jardim Centenário

Entrada: R$ 25, com venda pelo WhatsApp (67) 99981-4067

B2BDay – O DJ Vaez celebra aniversário com uma noite dedicada aos encontros b2b, reunindo diversos DJs da cena eletrônica campo-grandense em sets colaborativos.

Horário: 23h

Local: NON – R. Pimenta Bueno, 127

Entrada: Gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/b2bday/3249298

Show de Loud – Kiss Cover (PY) – Diretamente de Assunção (PY), a banda Loud apresenta um tributo ao Kiss, com figurino, maquiagem e repertório focado nos grandes clássicos do grupo.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: A partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/kiss-cover-assuncion-loud/3144752

Terenos

Natal de Luz e Esperança – Começa nesta sexta-feira a programação de Natal de Terenos. Vai ter Feira Terenos Criativa, chegada do Papai Noel, apresentação da Escola de Artes de Terenos e do grupo Sapatilhas Mágicas, além de show com Max Henrique.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque Isaac Cardoso Filho

Entrada: gratuita

Dourados

Natal Encantado – O Natal Encantado de Dourados segue com bastante atrações neste fim de semana. Nesta sexta-feira tem Roda de Chamamé, shows com Surungo Bueno e grupo SomStyllo.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: gratuita

Sábado (20)

Campo Grande Jazz Festival – Após o sucesso da primeira edição, o festival retorna com a proposta de ocupar espaços públicos de grande circulação, levando apresentações de jazz com músicos locais e nacionais. Neste sábado, sobem ao palco Felipe Silveira (SP), Daniel D’Alcantara (SP) e artistas da cena local, em uma tarde dedicada à diversidade e à valorização do jazz.

Horário: 17h30

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Patrícia e Adriana – Neste sábado tem apresentação da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O show acontece em formato aberto, com repertório popular e estrutura montada em área residencial, priorizando acesso gratuito e convivência comunitária.

Horário: 19h

Local: Rua Cecílio Arruda de Araújo com Rua Evelina Selingardi, bairro Dom Antônio Barbosa

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Histórias Mágicas de Natal” – O clima natalino ganha vida em um espetáculo musical repleto de histórias, brincadeiras e canções ao vivo, apresentado pela Trupe Teatro de Brincar. A atração é voltada ao público infantil e às famílias, integrando a programação de fim de ano.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Carne Viva” – Misturando teatro, música e performance, o espetáculo reúne histórias reais de mulheres, evocando memória, resistência e sensibilidade feminina. As apresentações contam com interpretação em Libras, ampliando o acesso ao público.

Horário: 19h30

Local: Teatro Grupo de Risco – R. Trindade, 401

Entrada: Gratuita

O Baile Todo – Funk Anos 2000 – O Capivas Cervejaria recebe mais uma edição do Baile Todo, com uma seleção especial de funks dos anos 2000 e hits que marcaram gerações, em um encontro descontraído para dançar e curtir a tarde de sábado.

Horário: 17h

Local: Capivas – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

“Fica Mais um Pouco” – Marina Peralta Convida – A cantora Marina Peralta retorna às raízes sul-mato-grossenses e convida artistas regionais para uma noite de celebração da música local. O show conta com participações de Érica Espíndola, Beca Rodrigues, Beget de Lucena, Soulra, Ton Alves, além de sarau e discotecagem em vinil.

Horário: 17h30

Local: Jardim Secreto – R. Barão de Melgaço

Entrada: A partir de R$ 30, com venda pelo WhatsApp (67) 98151-5511

Linkin Park Cover Brasil – Uma das principais bandas cover do Linkin Park no Brasil realiza apresentação única em Campo Grande, com repertório dedicado aos grandes sucessos do grupo que marcou gerações do rock alternativo.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: A partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/linkin-park-cover-brazil/3222729

DAZA 12 Anos – A DAZA Club celebra 12 anos como espaço de referência da vida noturna LGBTQIAPN+ e aliados. A festa propõe uma viagem por “doze eras, doze artistas e doze formas de ser livre”, reunindo música, identidade e diversidade.

Horário: 23h59

Local: DAZA Club – R. Marechal Rondon, 2181

Entrada: A partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/daza-12-anos-sabado-20-12/3253029

Show de Vitin – Vitin, ex-vocalista da banda Onze20, retorna a Campo Grande para um show especial, revisitando sucessos da carreira e interpretando canções nacionais que influenciaram sua trajetória musical.

Horário: 16h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: A partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/vitin-ex-vocalista-onze20-gleds-jay-jenner/2793625

LOVE – Ed. Lupland – A última edição da LOVE em 2025 acontece no quintal do Lupland Biergarten, reunindo house music, pista a céu aberto e clima de celebração. No line-up estão os DJs André X, Tommy Menegazzo, Nathalia Albuquerque e Cegonha.

Horário: 16h às 23h30

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: R$ 140, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/love-edicao-lupland-a-ultima-de-2025/3230648

Natal dos Doces – Espaço temático com decoração natalina, brinquedos e atrações voltadas ao público infantil. A ambientação simula uma fábrica de doces e conta com opções acessíveis para crianças PcD.

Horário: Durante o funcionamento do shopping

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita (brinquedos pagos à parte)

Orquestra de Natal no Shopping Campo Grande – Apresentação da banda de música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com repertório de clássicos natalinos. O concerto integra a programação de fim de ano do shopping e é voltado para toda a família.

Horário: 19h

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Especial Nirvana e Foo Fighters – Show dedicado a duas bandas marcantes do rock internacional, com repertório focado nos principais sucessos de Nirvana e Foo Fighters, voltado aos fãs de grunge e rock dos anos 1990 e 2000.

Horário: 17h

Local: Irlandês Pub

Entrada: A partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/20-12-especial-nirvana-e-foo-fighters-por-soundframe/3245732

Paredão Dark Room – Festa noturna com proposta de música eletrônica e pista intensa, realizada no Non StopClub. O evento acontece de madrugada e é voltado ao público adulto.

Horário: 23h

Local: Non StopClub

Entrada: R$ 13,99, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/paredao-dark-room/3249355

Terenos

Natal de Luz e Esperança – O cantor Loubet anima o Natal de Luz e Esperança de Terenos neste sábado.

Horário: 20h30 (show)

Local: Parque Isaac Cardoso Filho

Entrada: gratuita

Dourados

Natal Encantado – Para comemorar o aniversário da cidade, o Natal Encantado terá programação especial neste sábado. O espetáculo infantil Batucando Histórias agita a criançada, seguido dos shows do grupo Samba Pop e Lendas 67.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Antônio João

Entrada: gratuita

Domingo (21)

Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento – Última edição do ano do encontro que promove diálogos sobre memória urbana e patrimônio cultural. O convidado é Athayde Nery, que participou do processo de tombamento do Complexo Ferroviário de Campo Grande.

Horário: 8h30

Local: Casa Amarela – Rua dos Ferroviários, 118

Entrada: Gratuita

Feira Bosque da Paz – Na última edição do ano, a Feira do Bosque da Paz recebe a banda Alziras para um especial com clássicos do Mamonas Assassinas. O evento reúne música, gastronomia, artesanato e atividades culturais.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

Campo Grande Jazz Festival – O festival segue ocupando espaços públicos com apresentações de jazz. Neste domingo, sobem ao palco Felipe Silveira (SP), Daniel D’Alcantara (SP) e músicos da cena local.

Horário: 17h30

Local: Av. Calógeras, em frente à Plataforma Cultural

Entrada: Gratuita

Esquenta do Bloco Laricas – O Bloco Laricas promove um esquenta de carnaval com samba de roda do coletivo Capoeira do Mato, shows do grupo Samba Caos e da banda Batuque Canta, além de cortejo de blocos e feirinha.

Horário: 17h às 22h30

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Grande Final do Fesmorena 2025 – O Fesmorena, projeto que revela talentos infantojuvenis da música autoral, com participantes de 7 a 17 anos, realiza neste domingo a grande final da edição 2025, reunindo os destaques selecionados ao longo do ano.

Horário: 18h

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: Gratuita

Churras do Canalhas – O tradicional churrasco de fim de ano da Cervejaria Canalhas reúne música ao vivo com Fulvio Boer, Gabriel Noah & Trio e a banda Fernando Morreu. Consumo e ingressos são vendidos à parte.

Horário: 11h às 19h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/churras-canalhas/2766679

Terenos

Natal de Luz e Esperança – Para fechar o fim de semana, o Natal de Luz e Esperança traz apresentações culturais, apresentação de Greice Helena e show com Trancaço Baileiro.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque Isaac Cardoso Filho

Entrada: gratuita

Dourados

Natal Encantado – Já no domingão tem show da Banda NHS. Depois, vai ao palco o grupo Forrodiando, com o melhor do ritmo nordestino.

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça Antônio João

Entrada: gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: divulgação