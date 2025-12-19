Retrospectiva 2025 – Obras: infraestrutura, habitação e desenvolvimento – Prefeitura Municipal de Bonito

O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos na infraestrutura de Bonito. Ao longo de todo o período, a Prefeitura de Bonito, através da Secretaria de Obras, executou e acompanhou ações em diferentes áreas do município, promovendo melhorias que impactaram diretamente o cotidiano da população, tanto na zona urbana quanto na área rural.

No meio rural, os trabalhos se concentraram na manutenção de estradas vicinais e na recuperação de pontes, assegurando melhores condições de tráfego e deslocamento. As pontes localizadas nas regiões do Mutum, Santa Maria, Roncador e São Geraldo passaram por intervenções e foram concluídas, atendendo às demandas de produtores e moradores que utilizam essas rotas diariamente.

Na área urbana, a pavimentação avançou em diversos bairros. Regiões como Vila América, Vila Jaraguá e Vila Machado receberam asfalto, ampliando a mobilidade e melhorando as condições de circulação. Vias centrais também passaram por melhorias, com a revitalização da Avenida Heron do Couto e da Rua 29 de Maio. A Rua Pérsio Shamann segue em processo de revitalização, assim como outras ruas do município, por meio do Programa Eficiência Municipal. No mesmo local, está em execução uma obra de drenagem na altura da Feira do Produtor.

Na área habitacional, 2025 foi marcado pelo avanço e pela entrega de obras voltadas à moradia popular. Nos assentamentos rurais, as unidades habitacionais seguem em execução por meio do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Na área urbana, estão em andamento as obras do Residencial Anhumas, com a construção de 80 apartamentos. Ao longo do ano, foram entregues os residenciais Rio da Prata II e Rio da Prata III, somando mais de 100 moradias, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal.

O setor educacional recebeu atenção com obras de reforma, ampliação e construção. A Escola Rural Ozório Jacques está com sua reforma em andamento. A Creche Proinfância, no Jardim Marambaia, teve sua obra retomada pelo município e segue em ritmo acelerado. O município também está com a construção de três salas de aula na Escola Durvalina Dornelles Teixeira e avançou na construção de uma nova creche no bairro Parque das Águas, em parceria com o Governo Federal.

Na saúde, a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no Parque das Águas segue em andamento, com recursos federais já disponibilizados, ampliando a rede de atendimento no município.

O esporte também integrou o conjunto de obras executadas em 2025. O Ginásio Municipal Juscelino Kubitschek passa por reforma, com adequações estruturais voltadas às atividades esportivas e ao uso da população.

Com ações distribuídas em diferentes setores, a Secretaria Municipal de Obras encerra 2025 com obras concluídas e em andamento, refletindo o planejamento da gestão municipal e o compromisso com o desenvolvimento urbano, rural e social de Bonito.