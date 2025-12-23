Jornalista do Grupo Égia conquista o 3º lugar em Prêmio de Jornalismo da DPE-RR



Lara Muniz- Foto: Polyana Girardi/ Roraima em Tempo



A jornalista do Grupo Égia de Comunicação, Lara Muniz, conquistou o 3º lugar no II Prêmio de Jornalismo da Defensoria Pública de Roraima (DPE-RR). A cerimônia aconteceu nesta nesta sexta-feira, 19, no auditório do Sicredi.

Neste ano, o prêmio teve como tema “Jubileu de Prata: 25 anos da Defensoria Pública do Estado de Roraima”. A jornalista concorreu na categoria áudio profissional com uma reportagem sobre retificação de nome e gênero para pessoas trans.

Essa foi a primeira vez que a jornalista participou de um concurso e destacou a importância do reconhecimento do trabalho da imprensa e da Defensoria Pública.

“A Defensoria Pública desempenha um papel muito importante na vida de pessoas trans e, através da minha reportagem, eu quis mostrar o quanto esse trabalho é significante pra elas e muitos outros cidadãos que não têm condições de pagar por um advogado ou pelas custas de um processo judicial. Fico muito grata pelo reconhecimento desse órgão e, claro, por todo o apoio que eu tive do Grupo Égia de Comunicação”, disse.

A reportagem contou a história de Sandra dos Santos, que, em 2012, foi a primeira mulher trans de Roraima a retificar nome e gênero, com a ajuda da DPE-RR. Log, ela também deu destaque à jornada da jovem Hanna Nayara, que também teve a vida transformada pelo órgão através do mutirão “Transformando Identidades”.

Trabalho em equipe para conquista do prêmio

Para a diretora-geral do Grupo Égia de Comunicação, Rosilene Brito, o trabalho em equipe foi essencial para a conquista da premiação. A diretora também deu ênfase ao fato de que a Rádio 93FM é referência no Estado de Roraima quando se fala em jornalismo de qualidade.

“Esse prêmio da Defensoria Pública de Roraima é mais um reconhecimento ao trabalho dessa equipe de excelência que temos aqui. Tanto a Lara com seu talento, quanto o Leonardo que editou a matéria, merecem esse reconhecimento”, pontuou.

Conforme a diretora do portal Roraima em Tempo, Rosi Martins, a jornalista possui um talento único e o reconhecimento é fruto de seu profissionalismo. “A Lara é uma grande revelação aqui do Grupo e vem se destacando tanto no portal Roraima em Tempo, quanto na Rádio 93 FM. Assim, esse prêmio é um grande reconhecimento do seu talento e profissionalismo” comemorou a conquista.

Já para a diretora-executiva da empresa, Layss Suellen, o prêmio mostra a credibilidade e excelência dos profissionais que integram os veículos do Grupo Égia de Comunicação.

“A Lara é um exemplo de uma jovem que busca fazer seu trabalho com excelência, e ficamos muito felizes, porque ela é merecedora do prêmio. Além disso, muita mais feliz por ela fazer parte do nosso quadro de jornalistas do grupo Égia, que contribui muito para sociedade quanto para a própria equipe”, concluiu.

O defensor público-geral, Oleno Matos, pontuou que jornalismo em Roraima é fundamental para a história da Defensoria Pública Estadual. Além disso, afirmou que premiar os jornalistas é uma forma de valorizar o trabalho da imprensa.

“É através do jornalismo, que a gente consegue trazer os fatos e uma educação para a população em tudo aquilo que acontece no nosso estado. Portanto, ficamos felizes em homenagear essas pessoas que tanto trabalham pelo Estado e que também levam ao conhecimento para a população”, destacou o defensor.

Premiação

A saber, Prêmio da DPE-RR se divide nas categorias texto, audiojornalismo, telejornalismo, fotojornalismo, universitário e, o Grande Prêmio Defensorial. Assim, cada uma é avaliada individualmente com premiação para os três primeiros colocados. Com isso, são: 1º lugar: placa, certificado e R$ 2,6 mil; 2º lugar: placa, certificado e R$ 1,8 mil; 3º lugar: placa, certificado e R$1 mil.

Além disso, os vencedores da categoria jornalismo universitário receberão 1º lugar: placa, certificado e R$ 2,6 mil; 2º lugar: placa, certificado e R$ 1,8 mil; 3º lugar: placa, certificado e R$1 mil. Logo, a pessoa vencedora do Grande Prêmio recebe troféu, certificado e R$ 3 mil.

Fonte: Da Redação

