Prefeitura anuncia proibição de tráfego de motocicletas em corredores do sistema BRT – Agência de Notícias

Medida começa em janeiro, visa prevenir acidentes, sobretudo de motociclistas, e haverá prazo de 60 dias para iniciar fiscalização

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade e Urbes – Trânsito e Transportes, anuncia a proibição do tráfego de motocicletas nos corredores do sistema Bus Rapid Transit (BRT). A medida, que visa inibir acidentes e preservar vidas, sobretudo de motociclistas, passa a valer a partir do dia 5 de janeiro, como ação preventiva. Porém, para efeito de início de atuação a infratores, a partir dessa data ficou definido um período de 60 dias de adaptações.

Uma nova Resolução da Semob, que trata do assunto, será publicada no Jornal “Município de Sorocaba”, também em janeiro. A decisão foi apresentada pelo prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa, para representantes do Sindicado dos Rodoviários de Sorocaba e Região, durante reunião no Paço Municipal, no fim da tarde desta sexta-feira (19).

“A possibilidade de alterações nessa legislação é constantemente motivo de estudos por equipe técnica do Pode Público, sempre com base na melhoria da segurança de motoristas, pedestres e todos aqueles que fazem parte da mobilidade urbana”, destacou o prefeito.

Até então, as motocicletas somente podem utilizar os corredores do sistema BRT para realizar movimento de ultrapassagem, da mesma forma que os veículos do transporte escolar (com passageiros). Por vez, o tráfego comum e frequente por essa faixa implica em infração gravíssima, punível com a perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 293,47.

“Faixas serão afixadas nas 25 estações do BRT, nos dois sentidos, e agentes de trânsito vão atuar também alertando sobre a mudança. Por sua vez, os veículos escolares continuarão com tráfego permitido nos corredores do BRT, somente em caso de ultrapassagem, por se tratar de veículos coletivos, da mesma forma como ocorre desde outubro de 2023, quando houve essa determinação”, explicou o secretário da Semob, Carlos Eduardo Paschoini, que também participou da reunião.

Somente na Avenida Ipanema, a Semob registrou 47 acidentes com motos e um óbito, nos nove meses seguintes à liberação parcial da faixa do BRT aos motociclistas, contra 51 acidentes e nenhuma morte, nos nove meses anteriores. Já na Avenida Itavuvu foram 61 acidentes e dois óbitos, contra 58 e duas mortes, nos mesmos períodos respectivamente.

“Ou seja, a liberação não implicou em aumento de mortes ou acidentes, mesmo assim, o objetivo, com essa nova restrição, é fazer baixar ainda mais esses números, preservando os motociclistas, sobretudo”, complementou Paschoni. Os corredores do BRT estão devidamente sinalizados, sendo que a legislação, contudo, proíbe a colocação de lombadas e faixas elevadas em vias onde há faixas para ônibus rápido.

A fiscalização e a autuação de infratores que utilizam equivocadamente os corredores do BRT são feitas por agentes de trânsito em ações nas ruas, assim como pela equipe que gerencia o videomonitoramento. Em 2024 foram registradas 733 autuações do tipo na cidade, contra 479 em 2025, até o momento.

Quanto à parte educativa, a Semob mantém programação contínua de ações de conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, no combate a acidentes de trânsito. Em dezembro, por exemplo, são 40 atividades (https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-de-sorocaba-programa-40-acoes-educativas-de-transito-para-dezembro/). Elas ocorrem, inclusive, em cruzamentos e travessias de pedestres nos corredores do BRT, periodicamente, e de forma a evitar abusos de velocidade. Também há o alerta aos motociclistas em palestras de educação em empresas e escolas, bem como em atividades específicas voltadas aos motociclistas.

A Semob aproveita a oportunidade para destacar que é fundamental que todos os agentes que compõem a mobilidade urbana observem, sempre, a sinalização e os limites de velocidade estabelecidos, bem como de restrições de tráfego em corredores do BRT, como forma de evitar acidentes, sendo que a prudência e o respeito às regras de trânsito são as melhores formas de prevenir acidentes.

Aliás, Sorocaba tem priorizado investimentos para a melhoria do transporte público, o que é uma tendência nas grandes cidades, de maneira a melhorar a eficiência do serviço e a segurança do sistema, assim como reduzindo o tempo de viagens, tanto é que Sorocaba anunciou a implantação de semáforos “inteligentes” em corredores do Sistema BRT, cuja instalação está prevista para começar em breve. A iniciativa será viabilizada a partir de contrato de financiamento entre a Prefeitura de Sorocaba, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (CEF), como parte do programa Novo Plano de Aceleração da Economia (PAC).

“Vale lembrar ainda que a Administração Municipal tem adotado uma série de medidas que atendam e valorizam e categoria dos motoboys, como a disponibilização de crédito de R$ 50 para aqueles cadastrados no sistema CadÚnico, e a criação de três Espaços Motoboys, em parceira com a iniciativa privada”, lembrou a secretária de Governo (Segov), Samyra Toledo, durante a reunião no Paço.

Na ocasião, também estiveram presentes o secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; o diretor-presidente da Urbes –Trânsito e Transportes, Adriano Brasil; o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), Nelson Cacellara, o presidente do Sindicado dos Rodoviários, Paulo Estausia, e o diretor dessa entidade, Alberto de Souza Carvalho, e o ex-vereador Francisco França.