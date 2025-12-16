Nova Iguaçu encerra o ano letivo de 2025 com celebração e homenagens à rede municipal

A rede municipal de ensino de Nova Iguaçu encerrou o ano letivo de 2025 com uma celebração marcada por emoção, reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido ao longo do ano. O evento reuniu cerca de 200 participantes — entre diretores, professores, supervisores, equipes pedagógicas e alunos, na manhã desta terça-feira (16), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Esse encerramento é resultado de muito trabalho, dedicação e compromisso coletivo de toda a rede. Celebramos conquistas que se refletem na aprendizagem, no currículo e, principalmente, nas relações construídas diariamente dentro das escolas”, afirmou a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha.

A programação contou com apresentações de estudantes da rede municipal. Alunos do Infantil 5A da EMEI Leila Maria Côrtes Sampaio participaram de um coral que simbolizou a formatura. Já estudantes da Educação Especial e Inclusiva do Ciep Municipalizado 187 Benedito Laranjeiras dançaram ao som de Descobridor dos Sete Mares.

O evento também teve a participação de alunos do 2º ano da Escola Municipal Flor de Lis, que apresentaram uma atividade de alfabetização e destacaram o lema “Alfabetiza Iguaçu”, evidenciando que cerca de 80% das crianças da unidade já são leitoras, percentual preconizado pela meta nacional de alfabetização dos alunos do 2º ano até 2030.

Durante a cerimônia, trinta escolas foram homenageadas com premiações simbólicas em diferentes categorias, como alfabetização, matemática, leitura e escrita, educação antirracista, protagonismo estudantil, gestão escolar, articulação com a comunidade, educação inclusiva e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As menções contemplaram unidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação Especial e Inclusiva e da EJA.

“Trabalhar temas como consciência, respeito e identidade com crianças pequenas é plantar algo que vai florescer no futuro. Esse reconhecimento é coletivo e pertence a todos que fazem a escola acontecer”, destacou Crícia Ramos, diretora da Creche Municipal Professor Carlos Alberto Horta, premiada na categoria Educação Antirracista.

O encerramento também evidenciou políticas públicas estruturantes da educação municipal, como os avanços na alfabetização, o fortalecimento da educação antirracista e os resultados de programas desenvolvidos em parceria com o Instituto Ayrton Senna.

“Fiquei um pouco nervosa para subir no palco, mas também muito feliz e grata. Agradeço à minha professora, que me incentivou a escrever esse poema e fez esse momento acontecer”, contou Ana Júlia dos Santos, de 13 anos, aluna do 7º ano da Escola Municipal Osires Neves, finalista do concurso de poemas do programa Fórmula da Vitória, que leu seu texto no palco.

A exibição de fotos, vídeos das atividades escolares e certificados de reconhecimentos nacionais também marcou a cerimônia, encerrada com música e aplausos.