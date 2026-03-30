BOLETIM – Retrospectiva 2025: Santa Catarina alcança 1,2 milhão de cirurgias realizadas e fecha o ano com reformas e ampliação em hospitais

Santa Catarina comemorou uma marca histórica em 2025: mais de 1,2 milhão de procedimentos cirúrgicos realizados nos últimos três anos.

Somente em cirurgias eletivas foram mais de 800 mil, fazendo de Santa Catarina o estado brasileiro que mais realizou procedimentos eletivos proporcionalmente.

O destaque é para as cirurgias com internação que tiveram um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2022.

Além disso, SC alcançou 291 leitos de UTI abertos, entre adultos e infantis, em todas as regiões.

Santa Catarina também teve uma redução no número de mortes por dengue de 94% e no número de casos em 92%.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, fala sobre os avanços em 2025 na saúde catarinense:

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O secretário também destaca as melhorias que estão sendo realizadas na infraestrutura das unidades de saúde em todo o estado:

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Outra ação importante foi o lançamento do concurso público com mais de 500 vagas, que não era realizado há 12 anos.

Repórter: Marcos Lampert