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CBF confirma datas de amistosos da seleção contra França e Croácia

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Por MRNews

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas dos amistosos da seleção brasileira contra a França e contra a Croácia. As partidas estão entre os últimos testes do Brasil antes do início da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

O primeiro compromisso do Brasil será no dia 26 de março, quando enfrentará a França, atual 3ª colocada do ranking de seleções da Fifa, no Gillete Stadium, em Boston (Estados Unidos). O estádio receberá sete partidas do Mundial. No dia 31 de março será a vez de a seleção brasileira medir forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. Os croatas ocupam a 10ª posição no ranking da Fifa.

“Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Desde quando asseguramos a classificação nós havíamos decidido enfrentar seleções bem ranqueadas, classificadas para a Copa e que representassem escolas diferentes. Tivemos adversários da Ásia, das escolas africanas e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a seleção brasileira como as outras fizeram”, declarou o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano.

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Brasil na Copa

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A estreia será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

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