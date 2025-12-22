Férias e viagens reforçam a importância da atualização do cartão de vacina

Com a chegada das férias escolares e das festas de fim de ano, cresce o número de viagens em família e, com ele, a necessidade de redobrar os cuidados com a saúde. A Prefeitura de João Pessoa alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada de crianças, adolescentes, adultos e idosos, especialmente para quem vai viajar.

O período entre dezembro e janeiro é marcado por maior circulação de pessoas em aeroportos, rodoviárias e outros ambientes coletivos, o que aumenta o risco de transmissão de doenças infecciosas. A vacinação, além de proteger individualmente, é uma medida essencial de proteção coletiva, contribuindo para reduzir surtos e evitar adoecimentos que podem ser prevenidos.

Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, orienta que manter o cartão de vacina em dia é um compromisso com a própria saúde e com toda a população. “A vacinação é uma forma simples, segura e eficaz de proteção. Ela não protege apenas quem recebe a dose, mas também contribui para a segurança de todos, especialmente dos grupos mais vulneráveis. Estar com a caderneta atualizada é um ato de responsabilidade coletiva”, destacou.

Vacinas do viajante – Quem pretende viajar para outros estados ou para o exterior deve ficar atento às vacinas recomendadas ou exigidas para determinados destinos. Em viagens internacionais, o cartão de vacinação deve fazer parte da documentação do viajante, sendo necessário, em alguns países, apresentar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP).

A vacina contra a febre amarela, por exemplo, é recomendada para quem se desloca para áreas endêmicas e deve ser administrada com, no mínimo, 10 dias de antecedência à viagem. Já a vacinação contra a Covid-19 segue indicada para os grupos prioritários e para crianças menores de cinco anos, sendo fundamental manter o esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço.

Não existe um calendário internacional único de vacinação, pois as exigências variam conforme o país ou região de destino e são atualizadas periodicamente. Por isso, é essencial verificar previamente as recomendações específicas e providenciar os documentos exigidos antes de viajar.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que turistas brasileiros estejam protegidos, principalmente, com as vacinas contra febre amarela, poliomielite, tríplice bacteriana (tétano, difteria e coqueluche), Covid-19, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e hepatites A e B. As recomendações valem tanto para viagens nacionais quanto internacionais.

“A principal orientação é procurar um serviço de saúde antes da viagem para avaliar o cartão de vacinação. Quando necessário, as equipes atualizam as doses e oferecem orientações específicas de acordo com o destino do viajante”, reforçou Fernando Virgolino.

Documentação – Para a vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto (ou registro da criança ou adolescente), o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacinação.

Saiba onde se vacinar em João Pessoa:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)