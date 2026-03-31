Lucas Pinheiro é prata em etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste domingo (21) a medalha de prata da prova de slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino disputada em Alta Badia (Itália).

Lucas, que é filho de mãe brasileira e pai norueguês e passou a defender o Brasil em 2024, completou a prova com o tempo de 2min35s20. Com o tempo de 2min35s02, o austríaco Marco Schwarz ficou com ouro, enquanto Stefan Brennsteiner, também da Áustria, garantiu o bronze com o tempo de 2min35s24.

Em novembro, o atleta de 25 anos de idade fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino. O feito foi alcançado na etapa de Levi (Finlândia).

Nova Iguaçu x Madureira ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 23/02

Nova Iguaçu x Madureira: Onde Assistir, Escalações e Expectativas para o Carioca 2025 Nova Iguaçu e Madureira entram em campo neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), pela 11ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca 2025. O duelo acontece no Estádio Laranjão e promete ser decisivo para as pretensões das […]
Em tour pelos EUA, seleção brasileira cai para o Chicago Sky, da WNBA

Contando com um elenco formado em sua maioria por jovens atletas, a seleção brasileira feminina de basquete foi derrotada na noite desta sexta-feira (2) pela equipe do Chicago Sky, da WNBA (liga norte-americana da modalidade), por 89 a 62, em Baton Rouge, nos Estados Unidos. A partida amistosa foi a primeira das duas que o […]
Fifa reconheceu o Mundial do Vasco? Vasco é Campeão Mundial da Copa Rio de 1948

Vasco da Gama: Campeão Mundial da Copa Rio de 1948 Muito antes da criação da Copa Intercontinental (1960) e do reconhecimento oficial da FIFA ao Mundial de Clubes (2000), o Club de Regatas Vasco da Gama já havia cravado seu nome na história como o primeiro campeão mundial de clubes da história, ao vencer a […]