SONORA – Governadores Jorginho Mello e Ratinho Júnior assinam convênio para duplicação da SC-417 entre Garuva e a BR-101

O governador Jorginho Mello e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, assinaram o convênio para a duplicação da SC-417, neste sábado, 20.

O investimento de R$ 365 milhões é fruto de um acordo entre os dois estados sobre os royalties do petróleo a serem pagos pelo governo do Paraná em obras em Santa Catarina.

O evento, em Guaratuba, no Paraná, também marcou a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da PR-412, entre Guaratuba e a cidade de Garuva, em Santa Catarina.

O desembolso é uma compensação pelo período em que o Paraná recebeu recursos a mais em royalties devido a um equívoco do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em delimitação de limites territoriais marítimos.

O governador Jorginho Mello destaca como a conversa entre os dois governos vai possibilitar uma resolução rápida com benefício para ambos estados:

A rodovia SC-417 vai receber obras de restauração e duplicação, que incluem a duplicação do viaduto junto à BR-101, a construção de um novo viaduto na interseção com a SC-416 e outro no Acesso Leste de Garuva.

Em uma ação integrada entre os governos estaduais, parte dos projetos será contratada pelo Estado do Paraná, enquanto outra parte foi fornecida por Santa Catarina, como explica o governador do Paraná, Jorginho Mello::

