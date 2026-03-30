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Governo de MS amplia investimentos na unidade da UEMS em Dourados e reforça políticas de permanência estudantil

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O Governo de Mato Grosso do Sul avança no fortalecimento da educação superior com novos investimentos na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que somam mais de R$ 15,3 milhões em obras voltadas à permanência estudantil e à melhoria da infraestrutura acadêmica em diferentes regiões do Estado.

Em Dourados, na companhia do reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, e de demais autoridades, o governador Eduardo Riedel acompanhou na manhã deste sábado (20) o início das obras da construção do restaurante universitário no campus da UEMS, uma obra considerada estratégica para a política de assistência estudantil. 

Para o governador, o fortalecimento da universidade pública é parte central da estratégia de desenvolvimento estadual. “Temos uma estratégia clara de desenvolvimento, que passa necessariamente pela formação da nossa juventude, pelas universidades e pela rede de ciência, tecnologia e inovação. A UEMS tem uma contribuição fundamental nesse processo”, afirmou.

O empreendimento recebeu investimento de cerca de R$ 2,1 milhões, com recursos próprios do Estado e aporte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de emenda da bancada federal. As obras foram iniciadas recentemente e integram um conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso a refeições saudáveis e a preços acessíveis para os estudantes.

Riedel também destacou a parceria institucional e o compromisso com a valorização da educação superior pública. “Seguiremos avançando nessa trajetória de crescimento e valorização da nossa Universidade Estadual. Parabéns à UEMS, parabéns a Dourados”, concluiu.

O evento contou ainda com a presença do vice-governador Barbosinha, parlamentares, secretários de Estado e representantes da comunidade acadêmica, reforçando o caráter institucional e estratégico da obra para a UEMS e para o município.

Durante a solenidade, o reitor da UEMS, Laércio Carvalho, destacou o simbolismo do momento e a importância da presença do Governo do Estado. “Celebramos aqui, em Dourados, os 32 anos da nossa Universidade Estadual, em uma data que também marca o aniversário da cidade.”

Segundo o reitor, o RU de Dourados integra um conjunto de quatro restaurantes universitários previstos para diferentes unidades da UEMS, com foco no fortalecimento da assistência estudantil e na permanência dos acadêmicos. “Damos início a mais um Restaurante Universitário, uma conquista histórica para a UEMS e para os nossos estudantes”, ressaltou o reitor.

Além de Dourados, os municípios de Campo Grande, Paranaíba e Aquidauana também serão contemplados com restaurantes universitários. O conjunto dessas obras ultrapassa R$ 8,5 milhões em investimentos e tem previsão de entrega até 2027. A iniciativa busca garantir melhores condições de permanência acadêmica, promovendo qualidade de vida, segurança alimentar e igualdade de oportunidades no ambiente universitário.

Este início de obra representa mais do que um investimento em infraestrutura: simboliza o fortalecimento da assistência estudantil e o compromisso com a permanência dos nossos acadêmicos. Ao longo desses 32 anos, a UEMS construiu uma trajetória marcada por desafios, lutas e muitas conquistas, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, por meio da educação, da ciência, da tecnologia e da formação de profissionais.

A implantação dos restaurantes universitários é vista como um marco para a consolidação das políticas de inclusão da UEMS e reafirma o compromisso do Estado com o desenvolvimento humano e social. A medida amplia as condições para que estudantes permaneçam na universidade e concluam sua formação com dignidade, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O avanço das obras ocorre em um momento simbólico para a instituição. A UEMS completa 32 anos de atuação, consolidada como um dos principais instrumentos de interiorização do ensino superior público e gratuito em Mato Grosso do Sul. Criada em 1993, a universidade nasceu com a missão de democratizar o acesso ao ensino superior e fortalecer o ensino básico, levando conhecimento a regiões distantes dos grandes centros urbanos.

Atualmente, a UEMS está presente em 30 municípios, com 15 unidades físicas, e oferece mais de 70 cursos de graduação, além de mais de 30 cursos de pós-graduação, entre mestrados, doutorados e especializações. Com um corpo docente altamente qualificado, formado majoritariamente por professores doutores, a instituição já contribuiu para a formação de mais de 23 mil profissionais e se consolidou como referência em desenvolvimento e inclusão social no Centro-Oeste brasileiro.

Durante as comemorações pelos 90 anos de Dourados, além de vistoriar a obra de construção do restaurante da UEMS, o governador Eduardo Riedel participou do ato oficial de funcionamento do Hospital Regional, entregou ainda a obra de pavimentação de uma das vias mais movimentadas e estratégicas do município.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

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