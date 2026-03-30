Justiça condena empresário que foi flagrado com 103kg de ouro ilegal dentro de carro em Roraima



Foto: Divulgação/PRF



A Justiça condenou o empresário Bruno Mendes de Jesus, flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 103kg de ouro ilegal. Ele foi preso em agosto deste ano na BR-401, em Boa Vista, com o metal precioso avaliado em R$ 54 milhões.

A pena estipulada foi de 8 anos e 11 meses de prisão. Conforme o Ministério Público Federal (MPF), responsável pela denúncia, a investigação ainda está em andamento e pode resultar na imputação de outros crimes e no oferecimento de denúncias contra outras pessoas, a depender do resultado do inquérito.

A sentença

A sentença destacou a gravidade do contexto da mineração ilegal em terras indígenas em Roraima, o que resulta em crise humanitária enfrentada pelas comunidades indígenas. A Justiça também levou em consideração o fato de que o ouro estava escondido de forma considerada profissional e de o transporte ter ocorrido na companhia da esposa do réu e de seu filho, ainda bebê.

Além disso, a decisão acolheu a acusação do MPF com relação ao crime ambiental de porte de substância tóxica. Ela considerou que a polícia encontrou mercúrio nas amostras de ouro apreendidas. Por fim, a Justiça não aceitou a substituição por penas alternativas e determinou que Mendes deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O MPF informou, ainda, que irá recorrer para buscar a reparação civil dos danos morais coletivos e para que a condenação também inclua o crime de receptação. Isso porque, segundo o órgão, há prova consistente de que o ouro apreendido é objeto de exploração ilegal.

Fonte: Da Redação

