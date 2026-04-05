Sintea realiza Encontro Formativo com foco na atenção às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Agência de Notícias

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A Secretaria de Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea) realizou, nesta quarta-feira (17), o Encontro Formativo com o tema: Atenção às Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de aprimorar as práticas de cuidado, qualificar o acolhimento e fortalecer a rede de atenção às pessoas com TEA e suas famílias. A atividade foi realizada no Centro de Referência em Educação (CRE), no Jardim Saira.

O treinamento foi promovido pela Secretaria, em parceria com o IPE – Intervenções Psicoeducacionais, e contou com a participação das palestrantes Bruna Bruder Diniz e Karine Vieira Machado, psicólogas e especialistas em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). As profissionais compartilharam conhecimentos técnicos e práticos voltados à atuação qualificada no atendimento a crianças com TEA.

A formação foi direcionada a profissionais da saúde, da educação e profissionais de apoio escolar da Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), promovendo a integração entre as áreas e o fortalecimento do trabalho em rede.

O evento contou, ainda, com a participação de Juliana Bataglin, representante do Laboratório Apsen, que fez a apresentação de um encarte informativo sobre Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), contribuindo para a disseminação de informações relevantes aos participantes.

A iniciativa reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a formação continuada, a inclusão e a qualificação dos serviços prestados às pessoas neuroatípicas e suas famílias.