Flamengo goleia Grêmio e conquista Copinha Feminina

O Flamengo garantiu o Bicampeonato da Copinha Feminina. As Meninas da Gávea asseguraram o troféu com uma goleada de 6 a 0 sobre o Grêmio, na noite deste sábado no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Com o triunfo da equipe rubro-negra foi mantida uma escrita na competição, apenas equipes cariocas já conquistaram o torneio. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.

Na decisão deste sábado o Flamengo sobrou, e triunfou graças a gols de Kaylane Vieira, Brendha (dois), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit.

A partida entre Ituano x Floresta é válida pelo  Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (25) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Ituano x Floresta-CE – Galo busca recuperação após duas derrotas […]
A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Manchester United x Bournemouth acontece hoje, HOJE (22/12) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao United que tentará a vitória em seu território.
Brasil conhece adversários na AmeriCup masculina e feminina

As seleções brasileiras feminina e masculina já sabem quem irão enfrentar na AmeriCup, a Copa América do basquete, após sorteio das chaves realizado pela Federação Internacional (Fiba) na última quarta-feira (26). Atuais campeãs (edição de 2023), as brasileiras caíram no Grupo A, junto com Canadá, Argentina, República Dominicana e El Salvador. Na competição masculina, o […]