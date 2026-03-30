BOLETIM – Retrospectiva 2025: Iprev tem ano de resultados e modernização da previdência catarinense

O ano de 2025 foi marcado por ações estruturantes, reconhecimentos nacionais e conquistas administrativas que consolidaram o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) como referência no país em governança corporativa, controles internos, eficiência e responsabilidade na gestão previdenciária.

O Instituto gerou uma economia de R$ 25 milhões aos cofres públicos com vitórias judiciais, lançou o Programa Educação Previdenciária e identificou R$ 573 milhões em valores de compensação previdenciária a serem recebidos de outros regimes previdenciários.

O Iprev também modernizou a gestão com a implantação do SISPREV Web e alcançou alta rentabilidade dos investimentos, superando a meta atuarial.

O presidente do Iprev, Mauro Luiz de Oliveira, faz um balanço das ações do Instituto em 2025:

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De acordo com o presidente Mauro Luiz de Oliveira, o Iprev também conquistou a certificação institucional máxima concedida pelo Ministério da Previdência Social do Programa Pró-Gestão RPPS:

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Repórter: Marcos Lampert