Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais neste sábado, 20 de dezembro

O sábado (20/12) deve ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais áreas de Minas Gerais, o dia deve ter céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas em Minas Gerais devem variar entre a mínima de 14°C e a máxima de 34°C.

