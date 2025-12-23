ESPORTES

Botafogo anuncia contratação do técnico Martín Anselmi

O Botafogo chegou a um acordo com o técnico argentino Martín Anselmi para assumir o comando técnico de sua equipe principal de futebol. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (22) pela equipe de General Severiano.

Em nota, o Botafogo informou que o técnico argentino, que assinou contrato de dois anos com o clube, “é aguardado no Rio de Janeiro no próximo dia quatro de janeiro para dar início aos trabalhos de pré-temporada”. Junto com Martín Anselmi chegam também os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera.

“Anselmi teve passagem marcante pelo Independiente del Valle [Equador], onde conquistou a Copa Sul-americana e a Copa Equador em 2022, se tornando o primeiro técnico do clube a conquistar dois títulos na mesma temporada e um dos mais jovens a vencer um torneio Conmebol. Em 2023, ele repetiu o feito vencendo a Recopa Sul-americana e a Supercopa do Equador. O argentino também comandou o Cruz Azul [México], o Unión La Calera [Chile] e o Porto [Portugal], seu trabalho mais recente”, informa o alvinegro carioca.

Martín Anselmi substitui no cargo o italiano Davide Ancelotti, que teve sua saída confirmada na última quarta-feira (17).

