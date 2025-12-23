NOTÍCIAS

Igrejas Católicas de Boa Vista celebram o Natal com programação especial de missas

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Igrejas Católicas de Boa Vista celebram o Natal com programação especial de missas


Foto: Kayla Silva

Em celebração ao Natal, as igrejas católicas de Boa Vista prepararam uma programação especial de missas para a Véspera de Natal, nesta terça-feira (24), e para o Dia de Natal, na quarta-feira (25). Entre os locais de celebração estão a Catedral Cristo Redentor, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, paróquias do centro e comunidades localizadas em diversos bairros da cidade, oferecendo aos fiéis múltiplas oportunidades de comungar da fé e celebrar em família o nascimento de Jesus Cristo.

O bispo diocesano de Roraima, Dom Evaristo Pascoal Spengler, destacou o verdadeiro sentido do Natal como um convite à renovação da fé e ao encontro com Jesus Cristo.

“Neste Natal, nós somos convidados a contemplar a verdade que ilumina a nossa fé: Jesus, a verdadeira luz que vem a este mundo. A luz que veio para nos salvar e nos fazer participantes da sua vida divina”, afirmou o bispo. Ele reforça que o Natal celebra “um Deus que não ficou distante, mas que armou a sua tenda entre nós, assumindo a nossa humanidade, as nossas lutas, os nossos medos, os nossos anseios”. Dom Evaristo finaliza sua mensagem desejando: “Que este Natal seja um encontro verdadeiro com Jesus. Que ele renove em nós a fé, a esperança e o amor. Feliz, santo e abençoado Natal”.

Programação das Missas de Natal:

Missas – Véspera de Natal (24/12)

  • Paróquia São Mateus: 18h30 – Comunidade São Mateus (Rua Bacabeira, 664 – Caçari)
  • Paróquia São Francisco: 19h00 – Paróquia São Francisco (Av. Capitão Júlio Bezerra, 775 – São Francisco)
  • Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna Galvão:
  • 07h00 – Comunidade Bom Pastor (Av. São Joaquim, 424 – Dr. Silvio Leite)
  • 19h30 – Comunidade Santo Antônio (Rua Lambari, 425 – Santa Tereza)
  • 21h00 – Comunidade Bom Pastor (Av. São Joaquim, 424 – Dr. Silvio Leite)
  • Paróquia Santos Arcanjos:
  • 19h30 – Comunidade São Francisco (Rua Turquesa, 338 – Jóquei Clube)
  • Paróquia São Jerônimo:
  • 18h30 – Comunidade São Bento (Av. General Ataíde Teive, 2386 – Liberdade)
  • Catedral Cristo Redentor:
  • 18h00 – Matriz Nossa Senhora do Carmo (Rua Floriano Peixoto, S/N – Centro)
  • 19h30 – Catedral Cristo Redentor (Praça do Centro Cívico, 133)
  • 19h30 – Comunidade Menino Jesus (Rua Capitão Felipe Sturm, 242 – Mecejana)
  • Paróquia Nossa Senhora da Consolata:
  • 18h00 – Comunidade Santa Luzia (Rua Pedra Pintada, 117 – Treze de Setembro)
  • 19h00 – Paróquia Consolata (Rua Uraricoera, 671 – São Vicente)
  • Santuário Nossa Senhora Aparecida: 19h00 – Reitoria Nossa Sra. Aparecida (Rua Roberto Costa, 519 – Aparecida)
  • Área Missionária João Batista:
  • 18h00 – Comunidade São Frei Galvão (Rua Francisco Alvez Machado – Aeroporto)
  • 19h00 – Comunidade Santíssima Trindade (BR 174, Saída Salomão)
  • 19h00 – Comunidade João Batista (Av. Parimé Brasil, 730 – Caranã)
  • Área Missionária São Raimundo Nonato: 19h30 – Comunidade São Raimundo Nonato (Rua Sólon Rodrigues Pessoa, 1873 – Santa Luzia)
  • Área Missionária Santa Rosa de Lima: 19h00 – Comunidade São Sebastião (Rua Governador Berlamino Neves, 28 – Airton Rocha)
  • Área Missionária Sagrado Coração de Jesus: 18h30 – Comunidade Nossa Senhora da Piedade (Rua N, 360 – Cidade Satélite)

Missas – Dia de Natal (25/12)

  • Paróquia São Mateus: 18h30 – Comunidade N. Sra. da Anunciação (Av. Lídia Bento, s/n – Parque Caçari)
  • Paróquia Nossa Senhora da Consolata: 18h00 – Paróquia Nossa Senhora da Consolata
  • Paróquia São Francisco: 9h30 e 19h00 – Paróquia São Francisco (Av. Capitão Júlio Bezerra, 775 – São Francisco)
  • Catedral Cristo Redentor: 19h30 – Catedral Cristo Redentor (Praça do Centro Cívico, 133)
  • Reitoria: 19h00 – Santuário Nossa Senhora Aparecida (Rua Roberto Costa, 519 – Aparecida)
  • Paróquia São Jerônimo: 18h30 – Comunidade Imaculada Conceição (Rua Raimundo Penafort, 446 – Buritis)
  • Paróquia Santos Arcanjos: 7h00 – Comunidade São Cristóvão (Rua Horácio Mardel de Magalhães, 302 – Asa Branca)
  • Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna Galvão:
  • 7h00 – Comunidade N. Sra. dos Migrantes (Rua Capricórnio, 416 – Jardim Primavera)
  • 8h30 – Comunidade São José (Rua Jafete, 273 – Pintolândia)
  • 18h00 – Comunidade N. Sra. de Guadalupe (Rua Gideão, 655 – Nova Canaã)
  • 19h30 – Comunidade N. Sra. de Fátima (Rua 7, 289 – Jardim Tropical)
  • Área Missionária São Raimundo Nonato: 19h30 – Comunidade Santa Edwiges (Rua Luiz Reis Cristo, 1048 – Equatorial)
  • Área Missionária Santa Rosa de Lima:
  • 8h00 – Comunidade N. Sra. da Luz (Rua Universo, 1796 – Raiar do Sol)
  • 19h00 – Comunidade Santa Rosa (Rua Campo Grande, 337 – Nova Cidade)
  • Área Missionária Sagrado Coração de Jesus: 18h30 – Comunidade Santa Paulina (Rua J5, 113 – Cidade Satélite)

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Secretaria da Mulher recebe doação de kits para bebês do Rotary Club Novos Tempos – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

15 de abril de 2025 18:40 Por: Rose Campos Fotos: Michelle Alves/Secom A Secretaria da Mulher (Semul) recebeu, nesta terça-feira (15), a doação de 100 conjuntos de produtos de higiene para bebês, feita pelo Rotary Club Novos Tempos. A entrega foi feita, na sede da Semul, por um grupo de representantes da instituição na presença […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas, por meio do DER-MG, encerra ano com recorde de investimentos, retomadas de obras e avanços tecnológicos

Posted on Author boavistaagora.com.br

Relacionadas O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) encerra 2025 com um dos maiores volumes de investimentos já registrados na infraestrutura rodoviária do estado. Com obras retomadas, novos contratos, ampliação de programas estratégicos e modernização de processos, o ano consolida marcos históricos para a autarquia. Ao […]
NOTÍCIAS

PRP lança edital para compor proposta institucional à Chamada Finep Proinfra 2024  – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP) e a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Inova) do IFSP divulgam o Edital IFSP nº. 23/2024 para seleção de propostas que irão compor a proposta institucional do IFSP para ser submetida à Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Infraestrutura para Pesquisa – Proinfra 2024.  A Chamada Proinfra 2024 irá aportar recursos […]