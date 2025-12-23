Igrejas Católicas de Boa Vista celebram o Natal com programação especial de missas



Foto: Kayla Silva



Em celebração ao Natal, as igrejas católicas de Boa Vista prepararam uma programação especial de missas para a Véspera de Natal, nesta terça-feira (24), e para o Dia de Natal, na quarta-feira (25). Entre os locais de celebração estão a Catedral Cristo Redentor, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, paróquias do centro e comunidades localizadas em diversos bairros da cidade, oferecendo aos fiéis múltiplas oportunidades de comungar da fé e celebrar em família o nascimento de Jesus Cristo.

O bispo diocesano de Roraima, Dom Evaristo Pascoal Spengler, destacou o verdadeiro sentido do Natal como um convite à renovação da fé e ao encontro com Jesus Cristo.

“Neste Natal, nós somos convidados a contemplar a verdade que ilumina a nossa fé: Jesus, a verdadeira luz que vem a este mundo. A luz que veio para nos salvar e nos fazer participantes da sua vida divina”, afirmou o bispo. Ele reforça que o Natal celebra “um Deus que não ficou distante, mas que armou a sua tenda entre nós, assumindo a nossa humanidade, as nossas lutas, os nossos medos, os nossos anseios”. Dom Evaristo finaliza sua mensagem desejando: “Que este Natal seja um encontro verdadeiro com Jesus. Que ele renove em nós a fé, a esperança e o amor. Feliz, santo e abençoado Natal”.

Programação das Missas de Natal:

Missas – Véspera de Natal (24/12)

Paróquia São Mateus: 18h30 – Comunidade São Mateus (Rua Bacabeira, 664 – Caçari)

19h00 – Paróquia São Francisco (Av. Capitão Júlio Bezerra, 775 – São Francisco) Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna Galvão:

07h00 – Comunidade Bom Pastor (Av. São Joaquim, 424 – Dr. Silvio Leite)

19h30 – Comunidade Santo Antônio (Rua Lambari, 425 – Santa Tereza)

21h00 – Comunidade Bom Pastor (Av. São Joaquim, 424 – Dr. Silvio Leite)

Paróquia Santos Arcanjos:

19h30 – Comunidade São Francisco (Rua Turquesa, 338 – Jóquei Clube)

Paróquia São Jerônimo:

18h30 – Comunidade São Bento (Av. General Ataíde Teive, 2386 – Liberdade)

Catedral Cristo Redentor:

18h00 – Matriz Nossa Senhora do Carmo (Rua Floriano Peixoto, S/N – Centro)

19h30 – Catedral Cristo Redentor (Praça do Centro Cívico, 133)

19h30 – Comunidade Menino Jesus (Rua Capitão Felipe Sturm, 242 – Mecejana)

Paróquia Nossa Senhora da Consolata:

18h00 – Comunidade Santa Luzia (Rua Pedra Pintada, 117 – Treze de Setembro)

19h00 – Paróquia Consolata (Rua Uraricoera, 671 – São Vicente)

Santuário Nossa Senhora Aparecida: 19h00 – Reitoria Nossa Sra. Aparecida (Rua Roberto Costa, 519 – Aparecida)

18h00 – Comunidade São Frei Galvão (Rua Francisco Alvez Machado – Aeroporto)

19h00 – Comunidade Santíssima Trindade (BR 174, Saída Salomão)

19h00 – Comunidade João Batista (Av. Parimé Brasil, 730 – Caranã)

Área Missionária São Raimundo Nonato: 19h30 – Comunidade São Raimundo Nonato (Rua Sólon Rodrigues Pessoa, 1873 – Santa Luzia)

Missas – Dia de Natal (25/12)

Paróquia São Mateus: 18h30 – Comunidade N. Sra. da Anunciação (Av. Lídia Bento, s/n – Parque Caçari)

7h00 – Comunidade São Cristóvão (Rua Horácio Mardel de Magalhães, 302 – Asa Branca) Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna Galvão:

7h00 – Comunidade N. Sra. dos Migrantes (Rua Capricórnio, 416 – Jardim Primavera)

8h30 – Comunidade São José (Rua Jafete, 273 – Pintolândia)

18h00 – Comunidade N. Sra. de Guadalupe (Rua Gideão, 655 – Nova Canaã)

19h30 – Comunidade N. Sra. de Fátima (Rua 7, 289 – Jardim Tropical)

Área Missionária São Raimundo Nonato: 19h30 – Comunidade Santa Edwiges (Rua Luiz Reis Cristo, 1048 – Equatorial)

8h00 – Comunidade N. Sra. da Luz (Rua Universo, 1796 – Raiar do Sol)

19h00 – Comunidade Santa Rosa (Rua Campo Grande, 337 – Nova Cidade)

Área Missionária Sagrado Coração de Jesus: 18h30 – Comunidade Santa Paulina (Rua J5, 113 – Cidade Satélite)

Fonte: Da Redação

