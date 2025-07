Posse dos conselheiros da Secretaria Executiva da Participação Popular acontece nesta terça-feira

Posted on

Tempo: sol e algumas nuvens em SC.Temperatura: mais baixa ao amanhecer, com mínima de 0°C a 4°C e condição de formação de geada nas áreas altas do Meio-Oeste e Planalto Sul. Durante o dia, temperatura em pequena elevação.Vento: sudoeste a sudeste, fraco a moderado.Sistema: massa de ar frio e seco no Sul do Brasil. Meteorologista: Gilsânia Cruz