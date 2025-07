Governo de Roraima garante liderança nacional de saneamento básico em Boa Vista

Graças aos investimentos e à gestão do Governo do Estado, por meio da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer), Boa Vista alcançou posição de destaque nacional no Ranking do Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados. A capital é a única cidade da região Norte com avaliação máxima (100,0) no indicador de tratamento total de esgoto e uma das seis capitais com mais de 90% de cobertura de coleta.

O governador Antonio Denarium destaca que os resultados refletem a prioridade dada ao saneamento básico nos últimos anos. “Os bons indicadores são resultado de um trabalho consistente. Além da coleta e tratamento de esgoto, ampliamos o acesso à água. Saímos de 43 poços em Boa Vista em 2018 para 108 em 2025. Investimos na saúde, qualidade de vida e no futuro da população”, afirma.

Boa Vista também atingiu 92,3 pontos no indicador de atendimento total de esgoto. Além da capital de Roraima, apenas Goiânia (GO), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS) foram as cidades que superaram a marca de 90% na coleta.

Em relação ao indicador de tratamento total de esgoto, Boa Vista recebeu nota máxima. Além da capital de Roraima, tiveram desempenho máximo apenas mais cinco municípios: Cascavel e Maringá, ambas no Paraná; Jundiaí e Piracicaba, em São Paulo; e Niterói (RJ).

Quando se fala em capitais que atingiram ao menos 80% do tratamento de esgoto, Boa Vista aparece novamente como destaque, juntamente com Curitiba (PR), Brasília (DF), Boa Vista (RR), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

A Caer, vinculada ao Governo de Roraima, é a única empresa concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em todo o Estado, desde a capital e outras 50 localidades, incluindo 14 sedes municipais e 36 vilas do interior. Hoje, Boa Vista possui 99,9% de cobertura de água potável, com serviços universalizados.

O levantamento do Trata Brasil se baseou nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), com ano-base 2023. O estudo analisou o nível de atendimento, a melhoria dos serviços e a eficiência operacional em municípios com mais de 100 mil habitantes.

Investimentos estaduais garantem avanços no interior de Roraima

No interior, o avanço também é resultado da ação direta do Estado. De 168 poços artesianos existentes em 2018, Roraima passou a contar com 239 em 2025. Isso representa um crescimento de 42,2%. O programa estadual “Água para Todos” já aplicou mais de R$ 11 milhões em obras de perfuração e ativação de novos poços em todas as regiões.

“O investimento em saneamento impacta diretamente a saúde pública, o desenvolvimento econômico, a educação e a qualidade de vida. Quando levamos água e esgoto para mais pessoas, garantimos dignidade e prevenimos doenças”, reforça o presidente da Caer, James Serrador.

Mais água e esgoto onde ainda não havia

A atual gestão também solucionou pendências de obras iniciadas em anos anteriores. Exemplo disso é a ativação do sistema de abastecimento do bairro Cidade Satélite, cuja obra teve início em 2012 e foi concluída apenas na atual administração.

Outros investimentos relevantes incluem os sistemas isolados de água dos bairros Pedra Pintada e João de Barro, que somam R$ 25 milhões em recursos e beneficiam diretamente mais de 30 mil moradores.

Além da ampliação do sistema de abastecimento de água, a Caer, na atual gestão do Governo de Roraima, conseguiu concluir a quarta e quinta etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista. Para as obras, o Governo Federal apoiou com recursos e teve também a contrapartida do Estado.

COMPARATIVO NACIONAL

Os resultados de Roraima se destacam diante do cenário de todo o país. Segundo o Trata Brasil, 16,9% da população brasileira ainda não tem acesso à água potável, e 44,8% vive sem coleta de esgoto. Na contramão dessa lógica, Roraima garante quase universalização do abastecimento e lidera importantes indicadores de tratamento.

