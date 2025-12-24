ENTRETENIMENTO

Caminhos da Reportagem exibe 2ª parte de especial dedicado ao brega

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Caminhos da Reportagem exibe 2ª parte de especial dedicado ao brega

Por MRNews

Nesta segunda-feira (22), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, intitulado O Brega é Pop – Parte 2. A atração, realizada pela UERN TV e pela TV Universitária do Recife, continua a desvendar o sucesso do ritmo contagiante e romântico que conquista todo o país.

O brega, historicamente ligado às periferias do Recife, teve sua grande explosão com o eterno Reginaldo Rossi, que tornou esse estilo musical conhecido para além do Nordeste. A música segue em constante transformação, com o surgimento de novos artistas, sendo estudada pela academia e contando com um público fiel que atravessa gerações.

Além disso, há um forte protagonismo feminino na cena pernambucana. Nomes como o de Pallas Pinho, que saiu da periferia e conquistou o público, contribuem para que outras mulheres, por meio do projeto Amigas do Brega, tenham visibilidade nesse gênero. A cantora Thayzinha, que se apresenta no metrô do Recife, é um dos exemplos que vêm conquistando a juventude.

Exposição mostra aspectos pouco conhecidos da obra O Pequeno Príncipe

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Essa diversidade do brega chamou a atenção de estudiosos. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Thiago Soares acompanha a evolução desse gênero como uma expressão cultural legítima, destacando sua diversidade nacional e a identidade própria que o ritmo assume em Pernambuco. Para ele, o debate ajuda a romper preconceitos históricos e reafirma o estilo como um movimento cultural relevante.

Rei do Brega

O Caminhos da Reportagem destaca que o legado de Reginaldo Rossi, o Rei do Brega, é indiscutível, sendo o grande nome responsável por tornar o ritmo conhecido em todo o país. No bairro da Boa Vista, há uma estátua em homenagem ao cantor, que faleceu em 2013, além de painéis espalhados pela cidade.

O empresário Sandro Nóbrega, que acompanhou Rossi por 25 anos, revela a dimensão afetiva e cultural deixada pelo artista, agora eternizada também pelo Dia Nacional do Brega, celebrado em 14 de fevereiro.

O Clube das Pás é um dos espaços no Recife onde o brega segue com lugar garantido. Bailes, orquestras e histórias de frequentadores mostram que o gênero continua sendo sinônimo de dança, encontro e felicidade.

O ano de 2025 pelas lentes da Agência Brasil

Corinthians vence Vasco e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil

Serviço

Caminhos da Reportagem – O Brega é Pop – Parte 2 – Segunda-feira (22), às 23h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X – https://x.com/TVBrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6479 HOJE SEXTA (12/07)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a expectativa gira em torno do sorteio da Quina, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores pela simplicidade e pelas recompensas atrativas. No jogo da Quina, os participantes escolhem cinco números entre os 80 disponíveis no bilhete, […]
ENTRETENIMENTO

Em declaração sobre IA, Brics defende código aberto para a tecnologia

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Brics emitiu na noite deste domingo (6) uma declaração conjunta em que defende o desenvolvimento da Inteligência Artificial (AI) em código aberto, com compartilhamento global de tecnologias e conhecimentos. No primeiro dos três documentos específicos programados para a Cúpula de Líderes, no Rio de Janeiro, o grupo assinou um conjunto de diretrizes […]
ENTRETENIMENTO

Nota de pesar pelo falecimento da professora Maria Lucy Mendes Xavier Pazette

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Prefeitura de Bonito, em nome do prefeito Josmail Rodrigues e de todos os servidores municipais, manifesta com profundo pesar o falecimento da professora Maria Lucy Mendes Xavier Pazette, aos 77 anos. Maria Lucy foi uma educadora exemplar, com uma trajetória marcada pelo compromisso com o ensino e a formação de gerações. Exerceu […]