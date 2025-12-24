NOTÍCIAS

Horários das provas do concurso da Saúde de Santa Catarina já estão disponíveis

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Horários das provas do concurso da Saúde de Santa Catarina já estão disponíveis

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Os candidatos inscritos no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já podem consultar os horários e as cidades de aplicação da prova objetiva, prevista para o dia 11 de janeiro de 2026. As avaliações serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, conforme o cargo, nos municípios de Florianópolis, Joinville, Criciúma, Lages, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Joaçaba.

As provas do período matutino terão abertura dos portões às 7h15 e fechamento às 8h. Já para os cargos com aplicação no período vespertino, o acesso será liberado a partir das 13h45, com encerramento às 14h30. Em ambos os turnos, não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões.

O início das provas está previsto para 15 minutos após o fechamento das portas, com duração total de quatro horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas. Clique aqui e confira o edital.

O Cartão de Informação do Candidato, com a confirmação do local e do horário da prova, estará disponível para consulta e impressão no site do Instituto AOCP no dia 5 de janeiro de 2026. A verificação das informações é de responsabilidade do candidato.

O certame oferece 511 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades contemplam a Administração Central, as 17 Gerências Regionais de Saúde e os hospitais da rede estadual, com vagas para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, técnicos administrativos, entre outras áreas.

As atualizações oficiais podem ser acompanhadas pelos canais institucionais da Secretaria de Estado da Saúde e pelo site do Instituto AOCP. Todas as etapas seguem o cronograma previsto em edital.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Com ajuda da Defensoria, homem inclui nome do pai na certidão aos 59 anos

Posted on Author boavistaagora.com.br

A história de seu Armando começa em Barra do Corda, no Maranhão, onde nasceu e teve registro apenas com o nome da mãe, Antônia Esmerindo da Silva. Assim, o registro ocorreu de forma improvisada, durante uma campanha política, quando ele tinha 11 anos e precisava frequentar a escola. No momento, o pai não estava presente […]
NOTÍCIAS

Polícia Militar encerra terceira edição do Curso de Comunicação Social

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Paulo Henrique Santana/PMSC Foram duas semanas intensas aprendendo técnicas de Comunicação Social. Policiais militares e convidados participaram da 3ª edição do curso de Comunicação Social para praças, que ocorreu na Academia de Polícia Militar da Trindade (APMT), em Florianópolis. O encerramento foi nesta quinta-feira, 25, no auditório da APMT, com a participação do subcomandante-geral […]
NOTÍCIAS

Mormaço Cultural 2025 promove workshop gratuito com diretor musical do espetáculo sobre Rita Lee

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação/SEMUC Artistas, estudantes e apaixonados por teatro e música viveram uma experiência especial na tarde deste sábado, 13, no Teatro Municipal: um workshop gratuito com Marcinho Guimarães, o diretor musical do espetáculo “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical”. A atividade aproximou o público dos bastidores de uma das peças mais premiadas e lotadas do […]