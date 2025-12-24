Mercado de trabalho segue aquecido em João Pessoa com 835 vagas ofertadas pelo Sine-JP

O mercado de trabalho em João Pessoa mantém um ritmo aquecido neste fim de ano e segue abrindo oportunidades para quem busca uma colocação profissional. A partir desta segunda-feira (22), o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está ofertando 835 vagas de emprego, contemplando diferentes áreas, níveis de escolaridade e exigências variadas de experiência. O cenário amplia as chances tanto para trabalhadores que já possuem vivência no mercado quanto para quem procura o primeiro emprego.

Entre as funções com maior número de oportunidades, o grande destaque é para atendente de telemarketing, que concentra 400 vagas. Para concorrer, é exigido ensino médio completo, porém não há necessidade de experiência anterior em carteira assinada, o que torna a função bastante acessível. Os candidatos precisam apenas atender a critérios básicos, como boa digitação, além de realizar cadastro prévio no site da empresa responsável pelo recrutamento.

Outra função que aparece com volume significativo de vagas é a de atendente de lanchonete, com 35 oportunidades distribuídas em diferentes anúncios. Em sua maioria, as vagas exigem ensino médio completo. Apenas duas exigem experiência comprovada, enquanto a maior parte não faz essa exigência, sendo muitas delas destinadas explicitamente ao primeiro emprego, especialmente em redes de fast food.

O setor industrial também segue em evidência, principalmente com a função de alimentador de linha de produção, que soma 43 vagas. Para essa ocupação, geralmente é solicitado ensino médio completo. A maioria das vagas não exige experiência em carteira, embora algumas peçam comprovação mínima de seis meses, a depender da empresa contratante.

Na área da construção civil, há uma quantidade expressiva de oportunidades para servente de pedreiro (10), pedreiro (30) e auxiliar de pedreiro (15). Nessas funções, normalmente é exigido ensino fundamental incompleto e, em alguns casos, não há necessidade de experiência comprovada, o que favorece trabalhadores que buscam uma inserção mais rápida no mercado de trabalho.

Para quem já possui alguma qualificação ou experiência profissional, o Sine-JP também disponibiliza vagas para auxiliar de logística (12), motorista de caminhão (14), garçom (8), cozinheiro (15), padeiro (6) e operador de caixa (7). Nesses casos, a escolaridade varia entre ensino fundamental e médio completos, e a exigência de experiência depende da função e da empresa contratante.

Expediente – Durante o período natalino, o Sine-JP seguirá funcionando normalmente, mantendo os mesmos horários de expediente da Prefeitura de João Pessoa.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade, ou pelo telefone (83) 98654-8978.