Agência Minas Gerais | Prazo para atualização cadastral dos servidores da rede estadual é prorrogado até 31/1

Foi prorrogado até 31/1 de 2026 o prazo para que todos os servidores ativos da rede estadual realizem a atualização cadastral junto à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O procedimento deve ser feito exclusivamente on-line, por meio deste link.

A atualização cadastral é considerada estratégica para o planejamento da rede estadual de ensino. Devem preencher o formulário todos os servidores ativos, efetivos e contratados, que atuam na Unidade Central, nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e nas escolas estaduais.

A obrigatoriedade também se estende aos servidores que estejam em licença para tratamento de saúde, licença para tratar de interesses pessoais ou em situação de cessão, com ou sem ônus.

O que será atualizado

O formulário contempla a autodeclaração de informações em diferentes áreas, como titulação e formação acadêmica, potencial linguístico, vínculos adicionais, dados pessoais, necessidades específicas e interesses funcionais. O objetivo é consolidar uma base de dados fiel à realidade da rede, permitindo aprimorar processos e fortalecer as políticas de gestão de pessoas.

Suporte e esclarecimentos

Em caso de dúvidas sobre a atualização cadastral, os servidores podem entrar em contato com a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) pelo e-mail sgp.assessoria@educacao.mg.gov.br.

A SEE/MG reforça que a participação de todos é essencial para garantir a consistência das informações funcionais e aprimorar o atendimento às demandas da rede estadual de ensino.