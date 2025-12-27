NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Prazo para atualização cadastral dos servidores da rede estadual é prorrogado até 31/1

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Prazo para atualização cadastral dos servidores da rede estadual é prorrogado até 31/1

Foi prorrogado até 31/1 de 2026 o prazo para que todos os servidores ativos da rede estadual realizem a atualização cadastral junto à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O procedimento deve ser feito exclusivamente on-line, por meio deste link.

A atualização cadastral é considerada estratégica para o planejamento da rede estadual de ensino. Devem preencher o formulário todos os servidores ativos, efetivos e contratados, que atuam na Unidade Central, nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e nas escolas estaduais.

A obrigatoriedade também se estende aos servidores que estejam em licença para tratamento de saúde, licença para tratar de interesses pessoais ou em situação de cessão, com ou sem ônus.

O que será atualizado

O formulário contempla a autodeclaração de informações em diferentes áreas, como titulação e formação acadêmica, potencial linguístico, vínculos adicionais, dados pessoais, necessidades específicas e interesses funcionais. O objetivo é consolidar uma base de dados fiel à realidade da rede, permitindo aprimorar processos e fortalecer as políticas de gestão de pessoas.

Suporte e esclarecimentos

Em caso de dúvidas sobre a atualização cadastral, os servidores podem entrar em contato com a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) pelo e-mail sgp.assessoria@educacao.mg.gov.br.

A SEE/MG reforça que a participação de todos é essencial para garantir a consistência das informações funcionais e aprimorar o atendimento às demandas da rede estadual de ensino.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

SC Games: estímulo a jovens talentos na tecnologia dos jogos – ACN

Posted on Author boavistaagora.com.br

Há algum tempo os pais de Daniel Carvalho Jung (foto), de 9 anos, buscavam uma atividade para estimular o talento que ele demonstra para desenhar. A mãe do menino, Steffanie Carvalho, viu a divulgação das vagas para o projeto Novos Talentos – SC Games, do Governo de Santa Catarina, e ficou interessada. “Como o curso oferece aulas […]
NOTÍCIAS

Rede Municipal de Saúde garante prevenção com todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de João Pessoa garante a vacinação em diversos serviços da Rede Municipal de Saúde de segunda à sexta-feira, até as 21h, e aos sábados, até as 16h. Manter a caderneta de vacinação em dia protege não apenas quem recebe a dose da vacina, mas também grupos que não podem ser imunizados, além de […]
NOTÍCIAS

Polícia Militar de MS reforça policiamento em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul iniciou durante o final de semana, em Campo Grande, a Operação Áreas Urbanas, focada na execução do policiamento ostensivo e preventivo. O objetivo principal é combater os crimes em toda a Capital. A previsão é de que essa iniciativa se estenda até o próximo mês. As unidades […]