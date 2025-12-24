Ainda não se vacinou contra o HPV? A campanha foi prorrogada até Junho de 2026. Se você tem entre 15
CET-Rio anuncia interdições nos túneis Rebouças e Santa Bárbara, nesta sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
TÚNEL SANTA BÁRBARA A CET-Rio informa que a galeria do Túnel Santa Bárbara, SENTIDO SANTO CRISTO, será interditada nesta sexta-feira (31/01), das 23h às 5h do dia seguinte (01/02), para obras da Light. A galeria no sentido Laranjeiras funcionará normalmente.___________________________ TÚNEL REBOUÇAS A CET-Rio Informa que as galerias do Túnel Rebouças, sentido Centro, serão fechadas […]
Caravana do Cuidar realiza mais de 500 atendimentos na Comunidade Laranjeiras
Serviços itinerantes Caravana do Cuidar realiza mais de 500 atendimentos na Comunidade Laranjeiras 30/05/2025 | 20:00 | 108 A Caravana do Cuidar desta sexta-feira (30) registrou 514 atendimentos durante a passagem pela Comunidade Laranjeiras, no bairro do José Américo. Os moradores puderam aproveitar, durante toda a manhã, serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, […]
Atualização PAT – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá
VAGAS ABERTAS: CLIQUE AQUI O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Guaratinguetá, divulga as vagas de emprego disponíveis nesta sexta–feira (23) O atendimento presencial para assuntos relacionados às vagas de emprego ocorre das 8h30 às 16h30. O seguro-desemprego pode ser tratado pessoalmente, sendo que o atendimento para este assunto ocorre das 8h30 às 16h. […]