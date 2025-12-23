NOTÍCIAS

Nota Oficial – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Nota Oficial – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito vem a público esclarecer informações referentes aos repasses financeiros realizados à Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton.

É importante destacar que o Hospital Darci João Bigaton não é um hospital municipal, tratando-se de uma associação beneficente, com gestão administrativa e financeira própria.

O Município de Bonito realiza os repasses de recursos à entidade por meio de Termo de Colaboração, conforme previsto em lei. Somente no ano de 2025, foram repassados à associação o montante de R$ 12.814.458,89, com transferências efetuadas regularmente, mês a mês.

A Prefeitura de Bonito informa que está rigorosamente em dia com todos os repasses pactuados no referido Termo de Colaboração. Dessa forma, eventuais atrasos no pagamento de obrigações trabalhistas, como o 13º salário, não são de responsabilidade do Município, cabendo exclusivamente à gestão da associação a administração desses recursos.

A Administração Municipal informa que honrou integralmente todos os compromissos assumidos com a Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton, mantendo seu compromisso com a transparência, a legalidade e o correto uso dos recursos públicos.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Entenda o modelo de base comunitária da Polícia Militar adotado no centro da capital

Posted on Author boavistaagora.com.br

Medida busca aproximar a corporação da comunidade; mais oito bases serão instaladas até o final do ano em pontos estratégicos Base Comunitária da Polícia Militar instalada na região da Luz, no centro de São Paulo A Polícia Militar de São Paulo inaugurou na última semana um […]
NOTÍCIAS

Coordenadoria Municipal LGBT e da Igualdade Racial realiza 1.083 atendimentos em 2023

Posted on Author boavistaagora.com.br

Entre os meses de janeiro a novembro de 2023, a Coordenadoria Municipal de Promoção da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial realizou 1.083 sessões de atendimentos jurídico, psicológico e social, além de odontológicos, citopatológicos e psicológicos fruto de parcerias com outras instituições. Os atendimentos e as ações educativas foram voltadas para pessoas travestis, mulheres e homens […]
NOTÍCIAS

SES capacita profissionais das salas de vacinação para a população indígena de MS – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, e em parceria com as coordenadorias de imunização do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) realizam curso de qualificação em sala de vacina com o objetivo de capacitar os […]