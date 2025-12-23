Nota Oficial – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito vem a público esclarecer informações referentes aos repasses financeiros realizados à Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton.

É importante destacar que o Hospital Darci João Bigaton não é um hospital municipal, tratando-se de uma associação beneficente, com gestão administrativa e financeira própria.

O Município de Bonito realiza os repasses de recursos à entidade por meio de Termo de Colaboração, conforme previsto em lei. Somente no ano de 2025, foram repassados à associação o montante de R$ 12.814.458,89, com transferências efetuadas regularmente, mês a mês.

A Prefeitura de Bonito informa que está rigorosamente em dia com todos os repasses pactuados no referido Termo de Colaboração. Dessa forma, eventuais atrasos no pagamento de obrigações trabalhistas, como o 13º salário, não são de responsabilidade do Município, cabendo exclusivamente à gestão da associação a administração desses recursos.

A Administração Municipal informa que honrou integralmente todos os compromissos assumidos com a Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton, mantendo seu compromisso com a transparência, a legalidade e o correto uso dos recursos públicos.