Olimpíadas Escolares Municipal inicia nesta segunda-feira com participação de mais de 12 mil alunos

A capital paraibana está prestes a viver uma verdadeira festa do esporte e da cidadania. A partir desta segunda-feira (21), o ginásio O Ronaldão será palco da abertura oficial das Olimpíadas Escolares Municipal 2025, evento que contará com a participação de mais de 12 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. A cerimônia terá início às 14h e marcará o pontapé inicial das competições, que seguem até o dia 9 de agosto.

Promovida pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), por meio da Divisão de Educação Física, Desporto e Lazer (Defise), esta será a maior edição do evento já realizada, reunindo 81 escolas municipais, um número recorde de unidades envolvidas.

Ao longo das semanas, os estudantes disputarão provas em diversas modalidades esportivas, como Futsal, Voleibol, Vôlei de Praia, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Natação, Ginástica Rítmica, Judô, Bocha Paralímpica e o Kids Games, voltado para os alunos dos anos iniciais.

As Olimpíadas Escolares Municipal consolidam-se como uma das mais relevantes ações de integração entre esporte e educação em João Pessoa, promovendo inclusão, saúde, disciplina, respeito e espírito de equipe. Mais do que uma competição, o evento se torna uma ferramenta de transformação social e valorização do talento e do potencial dos estudantes da rede pública.

A expectativa é de que a edição deste ano fortaleça ainda mais o vínculo entre escola e comunidade, celebrando o esporte como instrumento de formação cidadã e construção de um futuro com mais oportunidades para os jovens pessoenses.