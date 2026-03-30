Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 23 de dezembro

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A SED (Secretaria de Estado de Educação) assinou nesta terça-feira (7) junto à SAD (Secretaria de Estado de Administração) e à Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) o acordo de cooperação para o programa Saúde Todo Dia. O programa Saúde Todo Dia é uma iniciativa colaborativa direcionada aos […]