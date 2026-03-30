NOTÍCIAS

Pontos móveis ampliam acesso a vacinação e garantem mais de 96 mil doses aplicadas em 2025

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Pontos móveis ampliam acesso a vacinação e garantem mais de 96 mil doses aplicadas em 2025

A Prefeitura de João Pessoa segue fortalecendo as ações de imunização no Município com a manutenção dos pontos móveis para vacinação e a intensificação das estratégias extramuros. Em 2025, até o dia 15 de dezembro, os serviços disponíveis em locais estratégicos foram responsáveis pela administração de 96.493 doses que integram o Calendário Nacional de Vacinação, resultado que evidencia a importância dessas iniciativas para ampliar o acesso da população aos imunizantes.

Os pontos móveis funcionam em horário estendido, até as 21h, facilitando o atendimento de pessoas que não conseguem comparecer às salas de vacinas localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), Centro Municipal de Imunização (CMI) e Policlínicas Municipais durante o expediente regular. Atualmente, três pontos estratégicos estão em funcionamento no Home Center Ferreira Costa, localizado as margens da BR 230, Shopping Sul, nos Bancários e, Shopping Tambiá, no Centro da Capital.

Nesses locais, são ofertadas todas as vacinas de rotina e de campanhas, incluindo imunizantes contra Covid-19, Influenza, HPV e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), atendendo crianças, adolescentes, gestantes, adultos e grupos prioritários. Além disso, os pontos móveis contribuem para a atualização da caderneta vacinal tanto de moradores de João Pessoa quanto de usuários de outros municípios.

O balanço divulgado também engloba as ações extramuros, realizadas em empresas públicas e privadas, instituições filantrópicas, hospitais e outros serviços de saúde. Essas ações levam a vacinação diretamente aos locais de trabalho, com foco especial na proteção do trabalhador exposto a riscos ocupacionais, ofertando imunizantes como dT, Tríplice Viral, Hepatite B e Influenza.

“Todo o processo é executado por equipes de enfermagem capacitadas, com suporte da Central de Imunobiológicos, que garante a conservação adequada das vacinas e a segurança durante a aplicação”, destacou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Também temos equipes para dar suporte com a vacinação domiciliar em áreas sem cobertura e no apoio a prevenção das pessoas que vivem e trabalham nas Instituições de Longa Permanência”, completou o coordenador.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

CET-Rio monta esquema de trânsito para evento na Cidade do Samba – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Cidade do Samba – Fabio Motta/Prefeitura do Rio A CET-Rio informa que, nesta sexta-feira (1/12) e no sábado (2/12), ocorrerá o evento Dia Nacional do Samba, na Cidade do Samba, na Gamboa. Para atender essa demanda, será realizada a seguinte interdição de via, na sexta, das 21h às 6h, e no sábado, das 15h […]
NOTÍCIAS

Governador Jorginho Mello participa da posse da nova presidência do TRE-SC

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC O governador Jorginho Mello participou, nesta segunda-feira, 9, da posse da nova presidência da Justiça Eleitoral catarinense. O desembargador Carlos Roberto da Silva assumiu o comando do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) para o biênio 2026–2027, ao lado do desembargador Saul Steil, que tomará posse como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. A […]
NOTÍCIAS

Casan reforça abastecimento de Imbuia com mais 3,8 km de novas redes

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Divulgação / Casan Com o objetivo de reforçar o abastecimento e aumentar a vazão de água com uma tubulação mais resistente, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) instalou 3,8 km de novas redes de água em Imbuia, no Alto Vale do Itajaí. As atividades se concentraram ao longo da Estrada Geral da […]