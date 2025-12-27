Prefeitura de Boa Vista lança seletivo para contratação de 1.998 profissionais da Educação

A Prefeitura de Boa Vista lançou, nesta quarta-feira, 24, o edital do Processo Seletivo Simplificado 2026 para contratação temporária de 1.998 profissionais da educação, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas ao atendimento nas unidades de ensino das zonas urbana, rural e indígena.

As inscrições são gratuitas e acontecem exclusivamente no site https://concursos.boavista.rr.gov.br, entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. O processo será dividido em etapas, conforme o cargo e a zona de atuação (urbana, rural ou indígena). Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma específico disponível no edital, publicado no Diário Oficial desta quarta, entre as páginas 15 e 27.

O contrato terá validade inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O seletivo contempla diversas áreas, incluindo professores (de pedagogia e diferentes licenciaturas), cuidadores escolares, assistentes de aluno, merendeiros, motoristas, vigias, monitores de transporte escolar, técnicos em informática e outros cargos de apoio à rede municipal de ensino.

Sobre o envio da documentação

Cada candidato poderá se inscrever para apenas um cargo. Em caso de duplicidade de inscrição, será desclassificado. No ato da inscrição, os interessados deverão anexar os documentos digitalizados em formato PDF, com no máximo 10 MB. A divulgação do resultado preliminar e final será feita no site oficial da Prefeitura de Boa Vista e no Diário Oficial do Município.

Cargos ofertados no processo seletivo:

Professores

Professor Licenciado – Arte

Professor Licenciado – Ciências

Professor Licenciado – Educação Física (Urbana e Indígena)

Professor Licenciado – Ensino Religioso

Professor Licenciado – Geografia

Professor Licenciado – História

Professor Licenciado – Língua Espanhola

Professor Licenciado – Língua Inglesa

Professor Licenciado – Língua Portuguesa

Professor Licenciado – Matemática

Professor Licenciado em Pedagogia – Braille (Urbano e Indígena)

Professor Licenciado em Pedagogia – Libras

Professor de Educação Básica – Pedagogia (Urbano, Rural e Indígena)

Professor de Educação Básica – Sala de Recursos Multifuncionais (Indígena)

Professor de Educação Básica – Língua Materna (Indígena)

Equipe de apoio escolar

Assistente de Aluno

Auxiliar Operacional

Controlador de Acesso

Cuidador Escolar

Fiscal de Rota – Transporte Escolar

Merendeiro(a)

Monitor de Transporte Escolar

Técnico em Informática

Vigia

Motorista

Motorista de Caminhão Comboio Abastecedor (Melosa)

