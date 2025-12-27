GCM apoia atendimento do Samu e preserva local de óbito em residencial no bairro Lopes de Oliveira – Agência de Notícias



Fotos: GCM Sorocaba

Na noite desta quarta-feira (24), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada via Centro de Controle Operacional e Inteligência (CCOI) para prestar apoio a uma equipe do Samu em ocorrência no bairro Lopes de Oliveira.

Na ocorrência, a GCM foi informada que um indivíduo havia invadido um residencial no referido bairro da Zona Norte e estava sendo contido por moradores.

Ao chegar ao local, os condôminos informaram que o suspeito encontrava-se caído ao solo nas proximidades de uma residência. A equipe da GCM constatou a situação e realizou a preservação do local até a chegada do atendimento médico. Rapidamente o Samu compareceu com a viatura Alpha 2, sendo constatado o óbito no local.

Durante a averiguação, foram localizados junto aos pertences do indivíduo dinheiro, cartões bancários e documento de identificação, devidamente relacionados.

Conforme relato dos moradores, o homem apresentava comportamento alterado e teria invadido uma residência, arrombando o portão e a porta de acesso ao corredor do imóvel. Em seguida, ao tentar evadir-se, veio a cair nas proximidades da mesma residência.

A equipe da GCM permaneceu no local prestando apoio e garantindo a preservação da cena. Posteriormente, a guarda deslocou-se até a Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados à autoridade de plantão, que determinou o acionamento da Polícia Científica e o registro do boletim de ocorrência e solicitado a preservação de local de óbito.

A perícia técnica foi realizada pela equipe especializada e as causas da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.