NOTÍCIAS

GCM apoia atendimento do Samu e preserva local de óbito em residencial no bairro Lopes de Oliveira – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em GCM apoia atendimento do Samu e preserva local de óbito em residencial no bairro Lopes de Oliveira – Agência de Notícias



25 de dezembro de 2025

15:57

Por: Secom


Fotos: GCM Sorocaba

Na noite desta quarta-feira (24), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada via Centro de Controle Operacional e Inteligência (CCOI) para prestar apoio a uma equipe do Samu em ocorrência no bairro Lopes de Oliveira.

Na ocorrência, a GCM foi informada que um indivíduo havia invadido um residencial no referido bairro da Zona Norte e estava sendo contido por moradores.

Ao chegar ao local, os condôminos informaram que o suspeito encontrava-se caído ao solo nas proximidades de uma residência. A equipe da GCM constatou a situação e realizou a preservação do local até a chegada do atendimento médico. Rapidamente o Samu compareceu com a viatura Alpha 2, sendo constatado o óbito no local.

Durante a averiguação, foram localizados junto aos pertences do indivíduo dinheiro, cartões bancários e documento de identificação, devidamente relacionados.

Conforme relato dos moradores, o homem apresentava comportamento alterado e teria invadido uma residência, arrombando o portão e a porta de acesso ao corredor do imóvel. Em seguida, ao tentar evadir-se, veio a cair nas proximidades da mesma residência.

A equipe da GCM  permaneceu no local prestando apoio e garantindo a preservação da cena. Posteriormente, a guarda deslocou-se até a Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados à autoridade de plantão, que determinou o acionamento da Polícia Científica e o registro do boletim de ocorrência e solicitado a preservação de local de óbito.

A perícia técnica foi realizada pela equipe especializada e as causas da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Sine Municipal de Sorocaba oferece 136 vagas de emprego na terça-feira (28) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

27 de janeiro de 2025 17:16 Por: Secom O Sine Municipal de Sorocaba, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na terça-feira (28), 136 vagas de trabalho na cidade. Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao Sine […]
NOTÍCIAS

Aeroporto passa a operar rota para Buenos Aires

Posted on Author boavistaagora.com.br

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico O Aeroporto Prof. Urbano Ernesto Stumpf de São José dos Campos lançou na última segunda-feira (28) sua primeira rota internacional com destino a Buenos Aires. A nova conexão é operada pela GOL Linhas Aéreas, em aeronaves Boeing 737, e permite que os passageiros viajem para […]
NOTÍCIAS

Prefeitura chama atenção para os cuidados com a vacinação das crianças menores de seis anos

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação, principalmente para o grupinho que integra a primeira infância, geralmente definida como o período entre o nascimento e os 6 anos, que é o momento crucial para o desenvolvimento infantil. A proteção por meio da vacinação pode proteger contra […]