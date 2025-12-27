Agência Minas Gerais | Feam lança nova versão do Painel de Monitoramento do Licenciamento Ambiental com foco nas metas de 2026

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) deu mais um passo na modernização da gestão pública ambiental em Minas Gerais ao lançar a nova versão do Painel de Monitoramento do Licenciamento Ambiental. A ferramenta foi apresentada durante a 4ª Reunião Gerencial das Unidades Regionais de Regularização Ambiental (URAs) e passa a integrar, de forma unificada, a gestão do Plano de Metas e Indicadores (PMI) para o ciclo de 2026.

A principal inovação da atualização é a incorporação total das funcionalidades do PMI ao painel, permitindo que o acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental esteja diretamente conectado ao cumprimento das metas institucionais da Fundação. Com isso, gestores e equipes técnicas passam a contar com uma plataforma analítica única, voltada ao monitoramento do desempenho e ao fortalecimento da gestão estratégica.

Feam / Divulgação



Antes acessados de maneira separada, os dados de produtividade e os indicadores do PMI agora convergem em um ambiente integrado e de alta performance. O novo painel possibilita a visualização, em tempo real, do estoque de processos, do tempo médio de análise e do desempenho de cada Unidade Regional, relacionando essas informações aos indicadores estabelecidos para 2026.

Segundo a diretora de Gestão Regional da Feam, Kamila Esteves Leal, a integração amplia a previsibilidade e a transparência da gestão. “A nova versão do painel não é apenas um repositório de dados, mas um instrumento de gestão ativa. Ao integrar o PMI 2026, conseguimos identificar gargalos com antecedência e garantir que o licenciamento ambiental em Minas Gerais mantenha eficiência e rigor técnico, fundamentais para o desenvolvimento sustentável”, destacou.

Tecnologia e inovação

A ferramenta foi desenvolvida com base em um método construtivo mais moderno, voltado à agilidade e à precisão analítica. De acordo com o desenvolvedor do painel, Cristiano Soares de Meirelles, a evolução tecnológica permite transformar grandes volumes de dados em inteligência de gestão.

Entre as inovações, estão o detalhamento dos processos pendentes e do passivo, favorecendo um acompanhamento mais qualificado, além da implantação de um mapa interativo que possibilita a visualização espacial e dinâmica da quantidade de licenças emitidas por período. “Essas melhorias ampliam a transparência e a previsibilidade para o setor e para a sociedade, fortalecendo a governança do licenciamento ambiental em Minas Gerais”, explicou.

O painel atualizado oferece filtros analíticos avançados, além dos já existentes, como regional, tipologia da atividade e modalidade do licenciamento. Entre os principais benefícios, destacam-se o monitoramento rigoroso dos prazos de análise, o acompanhamento do avanço das metas do PMI 2026 e a ampliação do acesso a informações estratégicas sobre a regularização ambiental no estado.

Planejamento para 2026

O lançamento ocorre em um momento estratégico de planejamento institucional, permitindo que as Unidades Regionais de Regularização Ambiental iniciem o próximo ciclo com uma infraestrutura digital mais robusta. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Minas com o uso da tecnologia para qualificar a gestão pública, promover a desburocratização e assegurar a proteção ambiental.