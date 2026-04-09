Último Agendão de 2025 traz show com Di Ferrero, teatro infantil e atrações natalinas pelo interior

O último Agendão Cultural de 2025 chega celebrando o clima de fim de ano em Mato Grosso do Sul com uma programação que reúne música, teatro e atividades para toda a família. Em Campo Grande, o Natal dos Sonhos continua a transformar o centro da capital em um grande corredor cultural e festivo, com decoração especial, apresentações artísticas e o show do campo-grandense Di Ferrero, um dos destaques da programação que marca a despedida do calendário cultural do ano.

A agenda também reserva espaço para o público infantil com o espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal”, montagem que valoriza o imaginário regional e propõe uma experiência sensível e educativa para crianças e adultos, no Sesc Teatro Prosa.

Fora da capital, o encerramento do ano ganha força com a programação de Natal em Dourados, Corumbá e Eldorado, que leva música, luzes e atividades culturais para diferentes regiões do estado. Em Eldorado, o show de Maria Cecília e Rodolfo coroa a agenda de fim de ano.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (26)

Natal dos Sonhos com show de Di Ferrero – O Natal dos Sonhos segue com programação especial no Centro, reunindo Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal. Nesta sexta-feira, o destaque é o show do cantor Di Ferrero, em apresentação gratuita para o público.

Horário: 17h (abertura da praça); 20h30 (show)

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – O Grupo Casa apresenta o espetáculo infantil que acompanha Tito, Teca e Tintim em uma aventura pelo Pantanal, combinando teatro, música e poesia em uma narrativa lúdica e educativa.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

A Arca de Noel – Festival Solidário – Festival beneficente reúne as bandas A Arca, Foogha, Arredia e Herezia em uma noite de música e solidariedade. Toda a renda será destinada à Casa Lar Ação Humanitária. Doação de 1kg de alimento não perecível garante meia-entrada.

Horário: 20h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/arca-de-noel-festival-solidario/3257888

Marquinhos Espinosa no Vexame – O Vexame Bar encerra o ano com sua última noite de casa aberta, comandada pelo DJ Marquinhos Espinosa, em um set que mistura clássicos e hits atuais.

Horário: 21h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/marquinhos-espinosa-no-vexamao-do-ano-26-12/3252345

Last Friday Daza – A última sexta-feira do ano no DazaClub promete pista cheia com pop e funk até o amanhecer, em mais uma edição da tradicional Last Friday.

Horário: 23h59

Local: DazaClub

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/last-friday-daza-26-12/3260168

Eldorado

Show de Maria Cecilia e Rodolfo – A dupla sertaneja sul-mato-grossense Maria Cecilia e Rodolfo vai animar a população de Eldorado nesta sexta-feira.

Horário: 22h

Local: ao lado do Paço Municipal

Entrada: gratuita

Dourados

Natal Encantado – O Natal Encantado de Dourados segue na Praça Antônio João, com a roda gigante e os food trucks.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: gratuita

Corumbá

Jardim de Natal – O tradicional Jardim de Natal continua em Corumbá reunindo atrações culturais, contação de histórias, artesanato e praça de alimentação em um espaço decorado com temática natalina para todas as idades.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: gratuita

Sábado (27)

Natal dos Sonhos – A programação natalina segue com Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando a região central em um grande espaço de convivência para toda a família.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – O Grupo Casa apresenta novamente o espetáculo infantil em que os personagens Tito, Teca e Tintim vivem uma aventura pelo Pantanal, em uma narrativa que mistura mistério, música e poesia, voltada para toda a família.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Roda de Samba “Pureza da Flor” – O projeto “Pureza da Flor”, da cantora e sambista Luci, ocupa o quintal do Capivas com muito samba, pagode e música brasileira, em um encontro descontraído para celebrar o fim de semana.

Horário: 17h

Local: Capivaras Cervejaria

Entrada: Grátis até 19h; após, R$ 10

Unidos Por um Bom Pagode – Em comemoração aos dois anos do projeto, a noite reúne sucessos do pagode dos anos 2000. No palco, Thiagão, Bortoti, Vini Barreto e convidados animam o público com clássicos do gênero.

Horário: 17h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: R$ 60, pelo WhatsApp (67) 99263-8778

Confra da Firma – O Irlandês Pub realiza mais uma edição da tradicional Confra da Firma, reunindo parceiros da casa em um clima de confraternização e férias. No line estão DJ Magão, Gabriel Noah e banda, Monster e Kefla.

Horário: 17h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/27-12-confra-da-firma/3249129

LabHits – Melhores do Ano – Após enquete pública, a banda LabHits apresenta ao vivo as músicas eleitas pelo público como os maiores hits do ano, em um show que reúne sucessos nacionais e internacionais.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/labhits-melhores-do-ano/3246202

Ai Calica – Festa com proposta direta e sem concessões: funk no volume máximo, graves intensos e pista para dançar até cansar, madrugada adentro.

Horário: 23h

Local: Non StopClub

Entrada: a partir de R$ 22,40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ai-calica/3260792

Crush – Última do Ano – A última edição da festa em 2025 reúne hits do ano, clima afetivo e pista cheia, em uma despedida intensa da temporada noturna.

Horário: 23h59

Local: DazaClub

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/crush-sabado-27-12/3260653

Dourados

Natal Encantado – O Natal Encantado de Dourados segue na Praça Antônio João, com a roda gigante e os food trucks.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: gratuita

Corumbá

Jardim de Natal – Neste sábado, o Jardim de Natal segue com contação de histórias para crianças e adultos, além da praça de alimentação e feira de artesanato com produtos locais.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: gratuita

Domingo (28)

Natal dos Sonhos – O Natal dos Sonhos segue movimentando o centro da cidade com uma programação que inclui Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando a Praça Ary Coelho em um espaço de convivência para toda a família.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Pagode na Pele – O duo Pagode na Pele anima a tarde de domingo ocupando a esquina da 14 de Julho com a Maracaju, em mais uma edição do tradicional pagode do Má.Donna Bar, com repertório leve, clima descontraído e muita música brasileira.

Horário: 16h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459

Entrada: Gratuita

Último Baile do Ano – O Círculo Militar promove o último bailão de domingo do ano, reunindo música regional e clima de confraternização. No palco, os grupos Chama Campeira, Grupo Minuano, Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro garantem a animação do público.

Horário: 16h

Local: Clube Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 107

Entrada: a partir de R$ 30, pelo WhatsApp (67) 98448-5376

Dourados

Natal Encantado – O Natal Encantado de Dourados segue na Praça Antônio João, com a roda gigante e os food trucks. Neste domingo tem também a Feira Criativa, que toma conta da Avenida Marcelino Pires, reunindo artesãos e empreendedores locais em um evento que mistura arte, gastronomia, moda e produtos sustentáveis.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João e Av. Marcelino Pires

Entrada: gratuita

Corumbá

Jardim de Natal – Encerrando o fim de semana, o Jardim de Natal mantém sua programação com contação de histórias, espaços de artesanato e praça de alimentação.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: divulgação