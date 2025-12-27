ENTRETENIMENTO

Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral

Por MRNews

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido, nesta quinta-feira (25), a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Realizado em um hospital particular de Brasília (DF), com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o procedimento cirúrgico demorou mais de três horas e, segundo os médicos responsáveis, transcorreu conforme o previsto.

“O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência”, afirmou o cirurgião Cláudio Birolini a jornalistas, após o término da operação e a transferência de Bolsonaro para o quarto onde ele permanecerá em observação pelos próximos dias.

Segundo Birolini, a hérnia identificada do lado esquerdo do abdômen ainda estava em fase inicial, sendo menor que a existente do lado direito, mas a equipe médica concluiu que seria mais oportuno operá-la agora, para tentar evitar uma futura cirurgia para tratar o problema.

Júlio Lancelotti promove almoço de natal para moradores de rua em SP

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada

“Se não a resolvessemos agora, daqui a alguns meses ele [Bolsonaro] ia desenvolver um quadro clínico do mesmo jeito que o que desenvolveu do lado direito. Então, já foi feita a correção [da hérnia inguinal bilateral] de ambos os lados”, acrescentou o cirurgião, explicando que, durante a cirurgia, realizada com ajuda de anestesia geral, a equipe médica implantou uma tela de polipropileno na parte interna da parede abdominal, reforçando-a para evitar a ocorrência de outras hérnias.

A previsão inicial da equipe médica é que Bolsonaro demore entre cinco e sete dias para se recuperar da cirurgia. Tempo durante o qual ele ficará em observação, fazendo fisioterapia e outros procedimentos a fim de evitar, entre outras coisas, problemas vasculares, como um eventual um tromboembolismo venoso, ou seja, a formação de cóagulos.

Além disso, os médicos vão reavaliar a necessidade de um procedimento para tentar sanar os soluços recorrentes que há meses acometem o ex-presidente.

“Este é um ponto central [do acompanhamento do paciente, hoje, além da cirurgia [da hérnia]”, declarou o cardiologista Brasil Ramos Caiado, explicando que os soluços preocupam por afetar e prejudicar a respiração e o sono de Bolsonaro, gerando cansaço adicional e atrapalhando a recuperação do ex-presidente.

Rússia compara com pirataria bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela

Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF

“Em um pós-operatório, com o organismo precisando se recuperar, ele está sendo praticamente agredido por esse soluço”, comentou Caiado, revelando que, nos próximos dias, com Bolsonaro internado, a equipe médica vai “potencializar” a medicação e explorar outras alternativas para tentar solucionar o problema sem a necessidade de submeter Bolsonaro a outra cirurgia.

“Vamos observar, nestes próximos dias, a necessidade ou não deste procedimento [cirúrgico]. Provavelmente, faremos isto na segunda-feira [29], que é um bom tempo para ele poder responder à medicação”.

Vigilância

Condenado pela trama golpista que culminou com o 8 de janeiro de 2023 e o ataque aos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão.

O ex-presidente está cumprindo sua pena detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde 25 de novembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Autorizado a ser submetido à cirurgia desta quinta-feira, ele foi conduzido até o hospital por agentes da PF, na manhã de ontem (24), e acompanhado pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Por determinação judicial, enquanto estiver internado, Bolsonaro deverá ser vigiado 24 horas por dia, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Dona Patroa encontra uma Nova Vida no Antigo Bordel em Renascer

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Dona Patroa encontra uma Nova Vida no Antigo Bordel em Renascer: Uma Análise dos Próximos Capítulos Na trama da novela Renascer, os telespectadores serão levados a testemunhar uma mudança radical na vida de Dona Patroa, um personagem que até então enfrentava um casamento infeliz e repleto de traições. Cansada dos desrespeitos de seu […]
ENTRETENIMENTO

Curso de Português Língua Adicional do IFSP bate recorde de inscrições

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Mais de 5,5 mil candidatos se inscreveram para as turmas de 2025, superando as expectativas O curso de Português Língua Adicional (PLA) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) registrou um recorde de inscrições para as turmas de 2025, totalizando 5.584 candidaturas. Ofertado pelo IFSP desde 2021, o programa é coordenado pela Assessoria […]
ENTRETENIMENTO

Carta psicografada de Clodovil revela mágoa de pessoas e desejo de reconciliação

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Carta psicografada de Clodovil revela mágoa e desejo de reconciliação Um dos nomes mais marcantes da televisão brasileira, o estilista e apresentador Clodovil Hernandes, falecido em 2009, voltou a ser notícia em 2025 após o conteúdo de uma suposta carta psicografada vir à tona. A mensagem, atribuída ao espírito do comunicador, causou forte […]