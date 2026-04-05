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IML pede ajuda para localizar familiares de idoso encontrado morto

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Foto: Ascom/PCRR

A Polícia Civil de Roraima (PCRR), por meio do Instituto de Medicina Legal (IML), solicita o apoio da sociedade para a localização dos familiares do idoso Augustinho Saraiva da Silva, de 65 anos.

Os policiais encontraram o homem sem vida em um apartamento no residencial Vila Jardim, na última quarta-feira, 24. Portan to, o corpo encontra-se sob custódia do Instituto de Medicina Legal, aguardando a apresentação de familiares para os procedimentos legais.

Os familiares de Augustinho Saraiva da Silva devem comparecer ao IML, localizado na Avenida Venezuela, nº 2083, bairro Liberdade, em Boa Vista. Além disso, devem ter de documentos pessoais, para realizar a identificação e liberação do corpo para sepultamento.

O corpo do idoso Augustinho Saraiva da Silva, de 65 anos, está no IML

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