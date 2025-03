Em Joinville, governador assina ordem de serviço para Estudo de Impacto Ambiental da Via Mar

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O governador Jorginho Mello assinou nesta segunda-feira, 24, em Joinville, a ordem de serviço para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da obra da Via Mar, o corredor alternativo à BR-101 no Litoral Norte. O levantamento é fundamental para definir o melhor traçado, garantir a compatibilização ambiental dos quatro projetos em desenvolvimento e viabilizar o licenciamento ambiental da proposta. A oficialização foi concretizada durante o evento O Norte encontra o Norte, na Associação Empresarial de Joinville (Acij).

“É mais um passo que a gente dá para trazer uma solução ao drama de quem precisa da BR-101. A rodovia colapsou sob a responsabilidade do governo federal e da concessionária. E como parece que eles não estão querendo se mexer para resolver a gente achou essa solução. É um projeto de longo prazo, de muito tempo, mas que alguém precisa fazer. Estamos com o pé no fundo do acelerador para dar agilidade e o estudo ambiental é uma etapa importante para montarmos desde o traçado aos detalhes do projeto. Vai ajudar a escoar a produção nos nossos portos, melhorar a vida do catarinense e fomentar mais o turismo”, disse o governador Jorginho Mello.

O Corredor Litorâneo Norte Via Mar será viabilizado por meio de parceria público privada (PPP). Serão 145 quilômetros de estrada, como alternativa à BR-101, entre Joinville e o anel viário da Grande Florianópolis, região que sofre com grandes congestionamentos em vários trechos.

O prefeito de Joinville, Adriano Silva, destacou o impacto positivo para a cidade. “Essa nova rodovia não só facilitará a vida dos motoristas, mas também tornará Joinville ainda mais forte economicamente”, afirmou.

Já o presidente da Acij, Guilherme Bertani, enfatizou a importância da obra para o setor produtivo.

“A infraestrutura moderna é essencial para o crescimento das nossas empresas. A Via Mar será um corredor logístico fundamental para o desenvolvimento sustentável do estado.”

Estudo

Nesta etapa, o investimento vai ser de quase R$ 3 milhões, com prazo total de execução de 750 dias. O estudo para solicitação da Licença Prévia está previsto para ser concluído em até um ano, enquanto o período restante será dedicado à obtenção da Licença Ambiental de Instalação de cada projeto.

Com 60% da população catarinense vivendo na faixa litorânea, a Via Mar será uma revolução na mobilidade, reduzindo custos logísticos e conectando rapidamente os principais portos de Itajaí e São Francisco do Sul. O projeto chega para destravar o tráfego e impulsionar a economia catarinense como nunca antes.

