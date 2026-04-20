CET-Rio implanta operação de trânsito para obra da Light na Rua Cachambi – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio irá implantar um esquema de trânsito para viabilizar a obra da Light na Rua Cachambi, no bairro do Cachambi, Zona Norte da cidade. A intervenção terá início às 10h de sábado (18/04) e seguirá até as 22h de sábado (06/06), quando está previsto o término do serviço.

Durante o período da obra, haverá interdição parcial da via no trecho entre a Rua Honório e a Rua Basílio de Brito, com bloqueio no sentido Méier. O sentido em direção à Avenida Dom Helder Câmara funcionará normalmente.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego, será implantada sinalização vertical para indicar as alterações viárias e os desvios necessários. Além disso, técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar a movimentação por meio das câmeras, com possibilidade de ajustes operacionais, se necessário.

Interdições

• Rua Cachambi, entre as ruas Honório e Basílio de Brito: interdição parcial com bloqueio no sentido Méier.

Desvios

• Veículos provenientes da Rua Honório com destino à Rua Cachambi, sentido Méier, deverão seguir pela Rua Honório, Rua Luís de Brito, Rua Fernando Esquerdo, Rua Ferreira Andrade e Rua Aristides Caire.

• Veículos provenientes das ruas Getúlio e São Gabriel com destino à Rua Cachambi, sentido Méier, deverão utilizar a Rua Cachambi (sentido Av. Dom Helder Câmara), Rua Honório, Rua Luís de Brito, Rua Fernando Esquerdo, Rua Ferreira Andrade e Rua Aristides Caire.

• Para acesso à Avenida Marechal Rondon e ao Túnel Noel Rosa, os motoristas deverão seguir pela Rua Honório, Rua Luís de Brito, Rua Fernando Esquerdo, Rua Oliveira Serpa, Travessa Mendes de Morais, Rua Miguel Ângelo e Rua Álvares de Azevedo.

Transporte público

Todos os dias, exceto às quartas-feiras: As linhas regulares de ônibus provenientes da Rua Honório serão desviadas pela Rua Honório (sentido José Bonifácio), Rua Vasco da Gama, Rua Odorico Mendes, Rua José Bonifácio, Rua Arquias Cordeiro, Rua Getúlio, Rua Salvador Pires, Rua Coração de Maria, Rua Santa Fé e Viaduto Castro Alves.

Nas quartas- feiras, devido à realização de feira-livre na rua Salvador Pires, os ônibus provenientes da Rua Honório serão desviadas pela Rua Honório (sentido José Bonifácio), Rua Vasco da Gama, Rua Odorico Mendes, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro. Para acesso ao Viaduto Castro Alves, os veículos deverão utilizar a Rua Coração de Maria, Rua Santa Fé e o próprio viaduto.

A CET-Rio recomenda a utilização do transporte público e, aos motoristas, que evitem a região impactada, busquem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.