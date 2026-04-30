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CET-Rio anuncia interdições no Elevado das Bandeiras e túneis da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em CET-Rio anuncia interdições no Elevado das Bandeiras e túneis da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Elevado das Bandeiras
O Tablado Inferior do Elevado das Bandeiras será fechado no sentido São Conrado, das 23h desta quarta-feira (29/04) às 4h30 de quinta-feira (30/04) para manutenção. A ligação Barra – São Conrado será feita pelo Tablado Superior do Elevado das Bandeiras, que estará funcionando em direção a São Conrado.
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Túnel Santa Bárbara
O Túnel Santa Bárbara será interditado para manutenção, no sentido Santo Cristo, das 23h30 desta quarta-feira (29/04) às 4h30 de quinta-feira (30/04). A galeria no sentido Laranjeiras funcionará normalmente.
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Túnel Rebouças
O Túnel Rebouças será fechado, no sentido Lagoa, das 22h desta quarta-feira (29/04) às 5h de quinta-feira (30/04), para serviços de revitalização. As galerias de sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível (esquerda) no sentido Lagoa e duas faixas de trânsito no sentido Centro.

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Túneis Acústico e Zuzu Angel
Os túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas serão fechados, no sentido São Conrado, das 23h desta quarta-feira (29/04) às 5h de quinta-feira (30/04), para serviços de revitalização. A principal opção para desvio é a Avenida Niemeyer, que funcionará normalmente, com duplo sentido de circulação.

Orientação aos condutores
Sinalização especifica será instalada para orientar e alertar os motoristas. Operadores da CET-Rio estarão monitorando as condições do trânsito e vão atuar, se necessário. Além disso, os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez na rota de desvio e nos principais corredores das regiões.

Categoria:

  • 29 de abril de 2026
    • Marcações: Elevado das Bandeiras interdições Túnel Acústico Rafael Mascarenhas túnel rebouças Túnel Santa Bárbara Túnel Zuzu Angel

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