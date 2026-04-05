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Morador do Centenário reclama de esgoto estourado há mais de 10 dias na frente de casa e relata aparecimento de larvas dentro do imóvel

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Foto: Arquivo pessoal

Um morador da rua Parma, no bairro Centenário, zona Oeste de Boa Vista, denunciou demora na resolução de um problema de esgoto estourado na frente de casa.

Conforme Fernando Carvalho, o vazamento persiste há mais de 10 dias sem qualquer providência por parte da Companhia de Água e Esgotos de Roraima (Caer).

O morador relatou que a solicitação de reparo foi registrada na empresa no dia 12 de dezembro. Desde então, ele afirma que não houve solução e que a resposta recebida tem sido apenas a justificativa de alta demanda.

“Problemas emergenciais de esgoto sanitário tem prazo regulado pela ANA de 48 horas. A solicitação junto a Caer para resolução do problema foi feita no dia 12 de dezembro. Já fazem 10 dias e eles não conseguem resolver e só falam da alta demanda”, disse.

Fernando conta ainda que a situação já trouxe consequências para dentro do imóvel. Algumas larvas foram encontradas dentro da residência. Após uma pesquisa, ele identificou como sendo “larva rabo de rato”, comum em esgotos ou então águas extremamente poluídas e que, na fase adulta, se transforma em mosca.

Com um bebê recém-nascido em casa, o morador diz estar preocupado com os riscos à saúde da criança.

O Roraima em Tempo entrou em contato com a Caer para posicionamento e aguarda retorno.

Fonte: Da Redação

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