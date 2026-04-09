NOTÍCIAS

Sine: veja mais de 153 oportunidades de emprego para esta terça-feira, 23

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Sine: veja mais de 153 oportunidades de emprego para esta terça-feira, 23


Candidatos têm até as 13h30 para se cadastrarem no Sine – Foto: Divulgação

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 153 vagas de emprego para Roraima nesta terça-feira, 23. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • AÇOUGUEIRO
  • ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  
  • ATENDENTE DE LOJAS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  
  • ATENDENTE DE PADARIA
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
  • AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
  • AUXILIAR DE LIMPEZA
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
  • AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
  • BARMAN
  • CARPINTEIRO
  • CASEIRO
  • CONFEITEIRO
  • COZINHEIRO GERAL
  • EMPACOTADOR
  • FARMACÊUTICO
  • FISCAL DE LOJA
  • FRENTISTA
  • INSPETOR DE AUDITORIA
  • JARDINEIRO
  • MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO)
  • MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIÁRIO
  • MOTORISTA DE ONIBUS URBANO
  • OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
  • OPERADOR (A) DE CAIXA
  • OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
  • PEDREIRO
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE
  • RECEPCIONISTA EM GERAL
  • REPOSITOR DE MERCADORIA
  • SALGADEIRO
  • SERVENTE DE OBRAS
  • SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (ARTEFATOS PERSONALCONFECCOES DE COURO)
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)
  • TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
  • TRATORISTA AGRÍCOLA  
  • VAQUEIRO  
  • VENDEDOR INTERNO

VAGAS PRA PCD

  • AUXILIAR DE T.I  
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governador e vice acompanham operação de resgate de bombeiros e civis vítimas de acidente aéreo

Posted on Author boavistaagora.com.br

Relacionadas O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus estiveram na tarde deste sábado (12/10) no Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para prestar solidariedade e acompanhar as atividades de resgate das seis vítimas do acidente aéreo ocorrido em Ouro […]
NOTÍCIAS

Com apoio da Prefeitura de Boa Vista, agricultores escoam produção e aumentam margem de lucro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação Semuc Para garantir desenvolvimento e a geração de renda nas áreas rural e indígena de Boa Vista, a Prefeitura fortalece a agricultura familiar do município ao longo dos anos. Isso por meio do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA). Com assistência técnica, fornecimento de fertilizantes e disponibilização de máquinas e implementos, […]
NOTÍCIAS

Serviços de poda de árvores continuam nesta quinta-feira em João Pessoa

Posted on Author boavistaagora.com.br

O morador de João Pessoa que tem árvores em sua calçada pode contar, gratuitamente, com os serviços de poda disponibilizados pela Prefeitura da Capital. Mensalmente, são realizadas, em média, 360 podas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Além de cuidar das árvores existentes, a gestão municipal faz um chamamento à sociedade civil para que participe […]