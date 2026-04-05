Agência Minas Gerais | Circuito Frutificaminas encerra o ano com 1,5 mil participantes nos eventos da Emater

O Circuito Frutificaminas, realizado pela Emater-MG, encerrou 2025 com resultados expressivos. Ao longo do ano, foram promovidas 17 etapas regionais e eventos técnicos voltados ao desenvolvimento da fruticultura, reunindo cerca de 1,5 mil participantes entre produtores rurais, técnicos e demais integrantes da cadeia produtiva. Além disso, a programação contou com seis eventos específicos para atualização de extensionistas da empresa, com a participação de 125 profissionais.

Criado em 2010, o Circuito Frutificaminas integra um conjunto de ações da Emater-MG para a socialização de tecnologias, troca de experiências e difusão de informações técnicas e de mercado. Em 15 anos de atuação, o programa já contabiliza 139 eventos, com a participação de cerca de 15 mil pessoas e caravanas de mais de 541 municípios mineiros. É o maior evento do setor no estado.

Segundo o coordenador técnico estadual de Fruticultura da Emater-MG, Deny Sanábio, o Circuito tem papel fundamental na qualificação da produção. “O objetivo é levar conhecimento atualizado aos produtores, melhorar a quantidade e a qualidade das frutas produzidas, aumentar a renda no campo e contribuir para a manutenção e geração de empregos”, destaca.

Durante as etapas de 2025, foram abordados temas como potencialidades e desafios da fruticultura, manejo integrado de pragas e doenças, irrigação, comercialização, crédito rural, certificação, segurança alimentar, uso de drones, inovações tecnológicas e culturas específicas, como banana, abacate, goiaba, maracujá, tangerina e frutas vermelhas, além do enfrentamento ao greening, considerada a principal doença da citricultura.

Números da Fruticultura

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com aproximadamente 46 milhões de toneladas. O aumento do consumo de frutas in natura e de sucos naturais, observado mundialmente, também se reflete no mercado brasileiro, ampliando a demanda por produtos de qualidade e estimulando investimentos no setor.

Em Minas Gerais conta com aproximadamente 146 mil hectares em produção e outros 13,5 mil hectares em formação, ocupando entre a quarta e a quinta posição no ranking nacional. A safra mineira é de aproximadamente 4 milhões de toneladas/ano.

O valor bruto da produção gira em torno de R$ 5 bilhões, sendo que cerca de 38% desse montante são provenientes da agricultura familiar. A atividade gera mais de 500 mil empregos e desempenha papel estratégico na viabilização econômica das pequenas propriedades rurais.

Apesar das condições favoráveis e da possibilidade de produção de frutas tropicais, subtropicais e temperadas ao longo de todo o ano, Minas Gerais ainda importa frutas que poderiam ser produzidas no estado. Outro desafio apontado pelo setor são as perdas no mercado interno, que podem chegar a até 40% da produção, principalmente em função de falhas nos tratos culturais, armazenamento, transporte e falta de informação ao longo da cadeia produtiva.

Para Deny Sanábio, iniciativas como o Circuito Frutificaminas são essenciais para enfrentar esses gargalos. “Não bastam apenas as potencialidades naturais. É preciso investir em capacitação, parcerias, políticas públicas e assistência técnica contínua. O Circuito cumpre esse papel ao aproximar produtores, instituições de pesquisa, ensino, órgãos públicos e iniciativa privada, fortalecendo a fruticultura mineira”, afirma.