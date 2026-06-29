Polícia Penal de Santa Catarina apresenta modelo de trabalho prisional à comitiva internacional do Paraguai

Fotos: Divulgação/Sejuri

Referência nacional em gestão e políticas de reinserção social, a Polícia Penal de Santa Catarina voltou a se destacar no cenário internacional ao apresentar, nesta terça-feira, 18 de março, seu modelo de trabalho prisional a uma comitiva oficial do Paraguai.

A programação foi estruturada para demonstrar, de forma prática, a política consolidada no Estado, com atividades na Penitenciária Industrial de Blumenau e em uma empresa parceira, evidenciando a integração entre segurança, disciplina e oportunidades de transformação por meio do trabalho.

Integraram a comitiva o vice-ministro de Política Criminal do Paraguai, Dr. Rubén Maciel; a diretora de Bem-Estar e Reinserção Social, Dra. María Rosalía González Flores; o chefe de Produção Laboral, Abg. Guido René González Cárdenas; e a encarregada de Contabilidade, Lic. Paola Fabiana Leiva de Benítez.

A recepção institucional foi conduzida pelo secretário adjunto de Justiça e Reintegração Social, Leandro Melo; pelo diretor-geral da Polícia Penal de Santa Catarina, Maicon Alves; pelo Coordenador de Trabalho e Renda do DPP, Fabio Ramos; pelo superintendente regional do Médio Vale do Itajaí, Ricardo Morlo; e pelo diretor da Penitenciária Industrial de Blumenau, Luciano Cardoso.

Durante a agenda, o vice-ministro Rubén Maciel destacou o interesse em adaptar a experiência catarinense à realidade paraguaia.

“Santa Catarina demonstra que é possível estruturar uma política séria de trabalho prisional, com resultados consistentes. Nosso objetivo é compreender esse modelo para aplicá-lo de forma responsável no Paraguai”, afirmou.

Com mais de 10.700 pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades laborais, Santa Catarina apresenta um dos maiores índices do país, resultado de uma política pública estruturada, que alia gestão eficiente, parcerias estratégicas e foco na reinserção social.

“O trabalho prisional é uma ferramenta concreta de transformação social. Ele promove responsabilidade, qualificação e cria perspectivas reais de retorno digno à sociedade”, destacou o secretário adjunto Leandro Melo.

Para o diretor-geral da Polícia Penal, Maicon Alves, os números refletem a maturidade do modelo catarinense.

“Santa Catarina construiu uma política sólida, baseada em resultados e compromisso institucional. O reconhecimento internacional reforça que estamos no caminho certo, com uma atuação que gera impacto social e econômico positivo”, afirmou.

Ao aliar segurança, gestão e oportunidades, a Polícia Penal de Santa Catarina consolida um modelo eficiente e replicável, que ultrapassa fronteiras e se firma como referência não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional.