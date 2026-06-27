ENTRETENIMENTO

Cármen Lúcia relata ameaça de bomba em palestra a estudantes no DF

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Cármen Lúcia relata ameaça de bomba em palestra a estudantes no DF

Por MRNews

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia disse nesta terça-feira (18) que foi comunicada sobre uma ameaça de bomba para matá-la.

A declaração foi feita durante uma palestra proferida, na manhã de hoje, a estudantes de direito do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Ao discursar sobre representação feminina e o enfretamento da violência política de gênero, a ministra disse que foi informada de que poderia ser alvo de um atentado à bomba. Ela não deu detalhes sobre a ameaça.

Palmeiras derrota Botafogo e assume liderança do Campeonato Brasileiro

Lula vai a Bogotá para Cúpula que deve tratar de tensões na região

“Vindo para cá, me comunicaram que mandaram uma bomba para me matar. Estou no meio de estudantes, eles viram meus advogados em dois minutos. Pior para quem mandar. Melhor não mandar. Não sei se é fato, mas estão me ligando. Eu estou vivíssima, cada vez mais”, afirmou.

A ministra também citou o aumento da violência de gênero no Brasil e disse que o assassinato constante de mulheres precisa parar.

“Parem de nos matar, porque nós não vamos morrer. Nós, mulheres, decidimos que não vamos morrer, embora os homens tenham decidido que vão nos matar. Tentam nos matar de várias formas. Todas as manhãs há notícia de assassinato de mulheres”, completou. 

Dados de Vorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz PF

Rolagem infinita será proibida ao público infantil nas redes

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O vídeo racista postado na noite desta quinta-feira (5) no perfil do presidente Donald Trump em uma rede social que mostrava Barack e Michelle Obama representados como macacos foi removido da internet após a reação negativa que causou dentro e fora dos Estados Unidos. Até mesmo políticos do Partido Republicano, o mesmo de […]
ENTRETENIMENTO

Centro de SP tem testagem grátis de HIV, hepatite, síflis e gonorreia

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Praça Roosevelt, no centro da capital paulista, receberá neste domingo (22) a unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da cidade, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A partir das 17h até as 22h, serão feitos testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de exames […]
ENTRETENIMENTO

Petrobras diz que está entregando todo o combustível produzido

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por EBC, SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA A Petrobras afirmou, em nota, que continua entregando ao mercado “todo o volume de combustíveis produzidos em suas refinarias, que estão operando em carga máxima”. A companhia diz ainda que tem “ampliado e antecipado entregas às distribuidoras, fornecendo volumes de 15% superiores aos montantes acordados […]