IFSP divulga resultados finais da 3ª chamada do SiSU 2026 – IFSP

Listas incluem situação das matrículas e pareceres da banca de heteroidentificação após análise de recursos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) divulgou nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, os resultados finais dos pedidos de matrícula e da banca de heteroidentificação referentes à 3ª chamada do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026.1. Os documentos apresentam a situação definitiva dos candidatos após a análise de recursos, conforme previsto no Edital nº 10/2026.

De acordo com o resultado final das matrículas, os candidatos podem ter quatro situações distintas: deferido, quando a matrícula é aprovada; indeferido, quando há reprovação; “não fez pedido de matrícula”, para aqueles que não realizaram a solicitação no prazo; e cancelado, nos casos em que houve desistência após o pedido.

O edital estabelece que candidatos com matrícula indeferida por falta de documentação podem ser desclassificados do processo seletivo. Em casos específicos relacionados às vagas reservadas, o candidato pode continuar concorrendo pela ampla concorrência em chamadas futuras, desde que atenda aos critérios exigidos.

Paralelamente, também foi publicado o resultado definitivo da banca de heteroidentificação, procedimento complementar à autodeclaração para candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas pretas e pardas. Os pareceres possíveis são “favorável”, quando há validação da autodeclaração; “não favorável”, quando não há confirmação; e “não enviou documentação”, situação que caracteriza ausência no processo.

Segundo as regras do edital, candidatos com resultado “não favorável” na banca têm a matrícula indeferida nas vagas reservadas, passando a concorrer apenas pela ampla concorrência. Já aqueles considerados ausentes são desclassificados do processo seletivo.

Os resultados contemplam cursos de diversos campi do IFSP, como Araraquara, Avaré, Barretos, Boituva e Campinas, entre outros, abrangendo diferentes graduações e turnos. As listas completas estão disponíveis nos documentos oficiais do processo seletivo, onde também é possível consultar orientações para acesso às justificativas de indeferimento.

A publicação marca a etapa final da terceira chamada do SiSU no IFSP, consolidando a situação dos candidatos após todas as fases recursais previstas em edital.

Candidatos que não realizarem os procedimentos dentro do prazo estabelecido poderão perder o direito à vaga.

Acesse todas as informações sobre a seleção no IFSP pelo Sisu aqui

Documentos

Resultado Final dos Pedidos de Matrícula em 3ª Chamada – SISU 2026- Edital IFSP N.º 10_2026

Resultado Final da Banca de Heteroidentificação da 3ª Chamada – SISU 2026 – IFSP